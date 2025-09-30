Sürdürülebilirlik denetçisi: Uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzadı

Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamındaki uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzatılarak yetkilendirmeler için 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:47
Sürdürülebilirlik denetçisi: Uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzadı

Sürdürülebilirlik denetçisi olmak için uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzatıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından alınan karar ile uygulamalı mesleki eğitim şartına ilişkin muafiyet süresi bir yıl uzatıldı.

Karar ve yayımlanma

Kurumun Sürdürülebilir Denetimi Yönetmeliği'ndeki Uygulamalı Mesleki Eğitim Şartına İlişkin Muafiyet Tarihinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulama ve süre

Karara göre, yönetmelikte sürdürülebilirlik denetimi ile sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösterecek bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmeleri, sicil kayıtlarının tutulması, yükümlülükleri, sorumlulukları ile bunların kurum tarafından incelenmesi, denetlenmesi ve uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan uygulamalı mesleki eğitim şartına ilişkin muafiyet süresi yeniden düzenlendi. Buna göre, diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, 31 Aralık 2026'ya kadar yapılacak yetkilendirmelerde uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmayacak.

Daha önce tanınan muafiyet süresi 31 Aralık 2025 olarak belirlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul: BIST 100 Güne %0,07 Artışla 11.056,20'den Başladı
2
Brent petrol 66,66 dolar: OPEC+ artış beklentisi ve ABD riskleri fiyatları baskılıyor
3
Türkiye'de işsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
4
Kalinin NGS: Güvenlik ve Verimlilikte Rusya Merkez Bölgesi'nin Enerji Omurgası
5
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos: Aylık %2,47, Yıllık %36,16 Artış
6
Asya Borsaları Karışık Seyretti: Çin PMI ve RBA Kararı Öne çıktı
7
Sürdürülebilirlik denetçisi: Uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzadı

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor