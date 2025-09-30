Sürdürülebilirlik denetçisi: Uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzadı

Sürdürülebilirlik denetçisi olmak için uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzatıldı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından alınan karar ile uygulamalı mesleki eğitim şartına ilişkin muafiyet süresi bir yıl uzatıldı.

Karar ve yayımlanma

Kurumun Sürdürülebilir Denetimi Yönetmeliği'ndeki Uygulamalı Mesleki Eğitim Şartına İlişkin Muafiyet Tarihinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulama ve süre

Karara göre, yönetmelikte sürdürülebilirlik denetimi ile sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösterecek bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmeleri, sicil kayıtlarının tutulması, yükümlülükleri, sorumlulukları ile bunların kurum tarafından incelenmesi, denetlenmesi ve uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan uygulamalı mesleki eğitim şartına ilişkin muafiyet süresi yeniden düzenlendi. Buna göre, diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, 31 Aralık 2026'ya kadar yapılacak yetkilendirmelerde uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmayacak.

Daha önce tanınan muafiyet süresi 31 Aralık 2025 olarak belirlenmişti.