Tapuda bayram sonrası kararı! Tapu alış satışlarında sistem değişti

Yeni ekonomi yönetimi görevi devraldıktan sonra ekonomik yapıda köklü değişiklikler meydana geldi, bu da toplumun çeşitli kesimlerinde yeni düzenlemelerin yapılmasını gerektirdi.

Tapu işlemleri ve emlak vergisi konusundaki uzun süreli tartışmalar, nihayet somut adımlar atılarak gerçeğe dönüşmeye başladı. Yapılması planlanan düzenlemenin taslak hali, kulis bilgileri aracılığıyla kamuoyuna sızdırıldı.





YENİ TAPU DÜZENLEMESİ

Vergi yükünü hafifletmeyi amaçlayan yeni bir düzenleme, tapu sahiplerinin dikkatini çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gayrimenkul satış işlemlerindeki denetimleri artırma emri verdi.

Alıcı ve satıcılar, gayrimenkul satışlarında tapu harcını düşürmek için evin gerçek değerini düşük göstererek harç maliyetlerini azaltabiliyor. Ancak, bu yöntem vergi kaçırma amacı güdenleri risk altına atabilir.

Belediyeler tarafından her ilçe için belirlenen minimum metrekare değeri, gayrimenkul alım satımında referans alınıyor. Bakanlık, bu değerlerin manipüle edilmesini engellemek için sıkı takip ve denetimler yapıyor.

Bakan Şimşek’in direktifleriyle, bakanlık çalışanları gayrimenkul satış işlemlerini daha yakından incelemeye aldı.





BOŞ KONUTLARA YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren ve konut fiyatlarındaki artışı %25 ile sınırlayan düzenleme, yakın zamanda kaldırıldı. Bakan Şimşek, bu yıl içinde bu kısıtlamanın kaldırılacağını ve piyasa dengesini korumak için yeni önlemler alınacağını belirtti.

Kira sınırlamaları nedeniyle uzun süredir düşük kira geliri elde eden ev sahipleri, artık kiraya vermek yerine evlerini boş tutmayı tercih ediyor. Bu durum, emlak piyasasında yeni bir sorun oluşturuyor ve boş konut sayısının artmasıyla mücadele etmek için yeni önlemler gerekiyor.

Yakında resmi olarak duyurulması beklenen yeni düzenlemeyle, kullanılmayan konutlar için ev sahiplerine “boş konut vergisi” uygulanacak.