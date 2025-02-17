Tarım ÜFE Ocak Ayında Yüzde 2,74 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 2,74 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:11
Tarım ÜFE Ocak Ayında Yüzde 2,74 Arttı

Tarım ÜFE'de Ocak Ayı Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,54 oranında artış gösterdi.

Aylık ve Yıllık Değişimler

Endeks, ayrıca geçen yılın aralık ayına kıyasla da yüzde 2,74 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,05 artış kaydetti.

Sektörel Değişim

Sektörlerdeki aylık değişimlere bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,33, ormancılık ürünleri ve hizmetlerinde yüzde 12,28, balık ve diğer su ürünleri için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 6,94 artış yaşandı.

Ana Gruplardaki Artışlar

Ana gruplar arasında, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,14, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,62, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 3,43 artış kaydedildi.

En Yüksek Artışlar

Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 160,4 ile turunçgillerde yaşanırken, aylık bazda en fazla artış yüzde 29,64 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde gerçekleşti.

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