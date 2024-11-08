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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zeytin adlı köpeği sahiplendi

Bakan Yumaklı, sahipsiz hayvanlar için yeni merkez açtı ve Zeytin ismi verilen bir köpeği sahiplendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:38
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zeytin adlı köpeği sahiplendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zeytin Adlı Köpeği Sahiplendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da açılışı gerçekleştirilen Arnavutköy Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme Merkezinde sahipsiz bir köpeği sahiplenerek örnek bir davranış sergiledi. Açılışta konuşan Yumaklı, bu merkezin 2 binin üzerinde sahipsiz hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Hayvanların Korunması Üzerine Açıklamalar

Bakan Yumaklı, sahipsiz hayvanların sokaklarda tehlikelerle dolu bir yaşam sürdüğünü ifade ederek, "Arnavutköy Belediyemiz üzerine düşeni yerine getirmiş durumda. Bu merkezin Türkiye'deki tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

İbrahim Yumaklı, ayrıca son 15 yılda 118 yerel yönetime mali destek sağladıklarını ve sokak hayvanlarına yönelik önemli reformlar yaptıklarını vurguladı. "Sahipsiz hayvanlarlarımız, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamalarına devam edecekler" açıklamasında bulundu.

Yasa Değişikliği ve Hayvan Hakları

Bakanlık tarafından desteklenen hayvan bakımevi yapımı ve kısırlaştırma projeleri ile 4 milyon sahipsiz hayvanın sokaklarda olduğuna dikkat çeken Yumaklı, bu konuda daha fazla destek ve kaynak sağlanması gerektiğini ifade etti. Yeni yasa değişikliğinin sosyal medyada manipülasyonlarla zedelenmemesi gerektiğini savunan Yumaklı, "Hiçbir hayvana eziyet edilmesini kabul etmiyoruz" diyerek kararlılığını yineledi.

Zeytin'i Sahiplendik

Açılışın ardından Zeytin adlı köpeği sahiplendiğini duyuran Bakan Yumaklı, "Sokaklarda başıboş hayvanlar olmamalı. Bunlar için bireysel veya kurumsal olarak sahiplenmelerin gerçekleşmesi şart" dedi. Herkesi sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet eden Yumaklı, bu konuda yapılan her türlü katkıya teşekkür etti.

Bu modern merkez, sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda barınmasını sağlarken, toplumun hayvanlara karşı duyarlılığını artırma hedefi gütmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Arnavutköy Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Arnavutköy Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme Merkezi açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Arnavutköy Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Arnavutköy Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme Merkezi açılış programına katılarak konuşma yaptı.

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