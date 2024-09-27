Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Gaziantep'te Ekmek Fabrikasının Açılışında Konuştu

Gaziantep'te Yeni Bir Ekmek Fabrikası Açılışı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te yeni bir ekmek fabrikasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılışta, yerel üreticilere ve hizmet verenlere gereken desteği vereceklerini belirtti.

Üreticilerin Yanında Olacağız

Bakan Yumaklı, "Kimler üretiyorsa ve bu ülke için taş üstüne taş koymaya çaba gösteriyorsa, biz hemen onların yanında olacağız." diyerek, üretimin önemine vurgu yaptı.

Yerel Yönetimlere Teşekkür

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kentteki katkılarını da överek, önemli hizmetlere imza attığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Buğdayın Anadolu'nun temel ürünü olduğunu belirten Yumaklı, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde atılan adımlara destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti. "İcraatlarımıza güvenin, sürekli milletimizin yanında olacağız." dedi.

Törene Katılanlar

Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, ve diğer yetkililer de katıldı. Törenin ardından, Bakan Yumaklı, merhum Şükriye Bozgeyik Hedef'in cenaze namazına da iştirak etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ekmek fabrikasının açılış törenine katıldı. Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ekmek fabrikasının açılış törenine katıldı. Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ekmek fabrikasının açılış törenine katıldı. Yumaklı, burada konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda) , bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep Valisi Kemel Çeber (solda) hazır bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda) , bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep Valisi Kemel Çeber (solda) hazır bulundu.