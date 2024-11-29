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TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan dövizlerin kur tablosunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:52
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. İşte dövizlerin TL karşılıkları:

Döviz Kurları Tablosu

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03428
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.37192
BHDBAHREYN DİNARI91.8004
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28963
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.6409
BWPBOTSVANA PULASI2.5439
BRLBREZİLYA REALİ5.7648
DZDCEZAYİR DİNARI0.25953
CZKÇEK KORUNASI1.4478
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00218
MADFAS DİRHEMİ3.4600
PHPFİLİPİN PESOSU0.58968
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9184
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.3169
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40918
HKDHONG KONG DOLARI4.4466
IQDIRAK DİNARI0.02642
ISKİZLANDA KRONU0.25091
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06700
KESKENYA ŞİLİNİ0.26675
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00783
LYDLİBYA DİNARI7.0731
HUFMACAR FORİNTİ0.08876
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59377
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.7864
MXNMEKSİKA PESOSU1.6951
EGPMISIR LİRASI0.69793
MDLMOLDOVA LEYİ1.8913
NADNAMİBYA DOLARI1.9183
NGNNİJERYA NAİRASI0.02057
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00269
PENPERU YENİ SOLU9.2406
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5061
RSDSIRP DİNARI0.31248
SGDSİNGAPUR DOLARI25.8336
SDGSUDAN POUNDU0.05764
SYPSURİYE LİRASI0.00266
SZLSVAZİLAND LİLA1.9183
THBTAYLAND BAHTI1.0105
TNDTUNUS DİNARI11.0071
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.8896
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83211
OMRUMMAN RİYALİ89.9011
JODÜRDÜN DİNARI48.8161
VNDVİETNAM DONGU0.00137
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.5068
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0648
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.4704

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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