TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. İşte dövizlerin TL karşılıkları:
Döviz Kurları Tablosu
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.03428
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.37192
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|91.8004
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.28963
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|18.6409
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|2.5439
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|5.7648
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.25953
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|1.4478
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00218
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|3.4600
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.58968
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.9184
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|12.3169
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.40918
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|4.4466
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.02642
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.25091
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.06700
|KES
|KENYA ŞİLİNİ
|0.26675
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.00783
|LYD
|LİBYA DİNARI
|7.0731
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.08876
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.59377
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|7.7864
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|1.6951
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.69793
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|1.8913
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.9183
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.02057
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00269
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|9.2406
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|8.5061
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.31248
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|25.8336
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.05764
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00266
|SZL
|SVAZİLAND LİLA
|1.9183
|THB
|TAYLAND BAHTI
|1.0105
|TND
|TUNUS DİNARI
|11.0071
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|9.8896
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.83211
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|89.9011
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|48.8161
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00137
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|9.5068
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|1.0648
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|20.4704
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