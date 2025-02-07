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TCMB Başkanı Karahan'dan Rezerv Açıklaması: "Piyasa Koşulları Elverdiği Sürece Güçlendireceğiz"

TCMB Başkanı Karahan, piyasa koşulları ve enflasyon hedefleri doğrultusunda rezerv güçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:29
TCMB Başkanı Karahan'dan Rezerv Açıklaması: "Piyasa Koşulları Elverdiği Sürece Güçlendireceğiz"

TCMB Başkanı Karahan'dan Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Bahçecik Karahan, piyasa koşullarının elverdiği sürece rezervlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. Bağımsız bir para politikası yürüttüklerini vurgulayan Karahan, enflasyon hedefleri ile çelişmediği müddetçe, rezerv güçlendirme çabalarının süreceğini ifade etti.

Rezervlerin Önemi

Karahan, güçlü rezervlerin, ekonomik istikrar için hayati bir öneme sahip olduğunu ve uluslararası piyasalarda Türkiye'nin güvenilirliğini artırdığını belirtti. Bu bağlamda, TCMB olarak gereken adımları atmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

Piyasa Koşulları Sadece Başarının Anahtarı Değil

Başkan Karahan, rezerv güçlendirmelerini sadece piyasa koşullarına bağlı olmadığını, aynı zamanda ulusal ekonomik hedefler ile uyumlu bir şekilde yürütmek gerektiğini de sözlerine ekledi. Böylece yatırımcıların güvenini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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