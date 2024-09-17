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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB tarafından güncellenen alım satıma konu olmayan döviz kurları ve TL karşılıkları.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:54
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili güncel bilgiler paylaştı. Aşağıdaki tabloda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır.

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03540
ALL NAVUTLUK LEKİ 0.38147
BHD BAHREYN DİNARI 90.2121
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.28451
BAM BOSNA HERSEK MARKI 19.3125
BWP BOTSVANA PULASI 2.5703
BRL BREZİLYA REALİ 6.1792
DZD CEZAYİR DİNARI 0.25714
CZK ÇEK KORUNASI 1.5073
IDR DONYA RUPİSİ 0.00222
MAD FAS DİRHEMİ 3.4933
PHP FİLİPİN PESOSU 0.61116
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9291
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.5921
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.40583
HKD HONG KONG DOLARI 4.3631
IQD IRAK DİNARI 0.02595
ISK İZLANDA KRONU 0.24866
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07089
KES KENYA ŞİLİNİ 0.26356
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00802
LYD DİBEY DİNARI 7.1235
HUF MACAR FORİNTİ 0.09597
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.61464
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.9828
MXN MEKSİKA PESOSU 1.7557
EGP MISIR LİRASI 0.70216
MDL MOLDOVA LEYİ 1.9464
NAD NAMİBYA DOLARI 1.9289
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02074
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00267
PEN PERU YENİ SOLU 8.9954
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.8761
RSD SIRP DİNARI 0.32347
SGD SİNGAPUR DOLARI 26.2893
SDG SUDAN POUNDU 0.05662
SSY SURİYE LİRASI 0.00261
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.9299
THB TAYLAND BAHTI 1.0210
TND TUNUS DİNARI 11.2333
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 9.7147
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.81984
OMR UMMAN RİYALİ 88.2980
JOD ÜRDÜN DİNARI 47.9530
VND VİETNAM DONGU 0.00138
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 9.0765
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0669
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 21.0911

Bu döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürekli güncellediği bilgiler arasında yer almakta ve ekonomik araştırmalar için önem taşımaktadır.

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