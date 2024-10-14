TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosunu güncelledi. Aşağıda, çeşitli dövizlerde Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu ve Cinsleri

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03512 ALL Arnavutluk Leki 0.37807 BHD Bahreyn Dinarı 90.8081 BDT Bangladeş Takası 0.28648 BAM Bosna-Hersek Markı 19.0545 BWP Botsvana Pulası 2.5710 BRL Brezilya Reali 6.1001 DZD Cezayir Dinarı 0.25699 CZK Çek Korunası 1.4783 IDR Endonezya Rupisi 0.00220 MAD Fas Dirhemi 3.4845 PHP Filipin Pesosu 0.59566 ZAR Güney Afrika Randı 1.9494 GEL Gürcistan Laris 12.6209 INR Hindistan Rupisi 0.40731 HKD Hong Kong Doları 4.4099 IQD Irak Dinarı 0.02613 ISK İzlanda Kronu 0.25024 KZT Kazakistan Tengesi 0.07048 KES Kenya Şilini 0.26538 COP Kolombiya Pesosu 0.00813 LYD Libya Dinarı 7.1434 HUF Macar Forinti 0.09321 MKD Makedonya Dinarı 0.60704 MYR Malezya Ringgiti 7.9707 MXN Meksika Pesosu 1.7757 EGP Mısır Lirası 0.70412 MDL Moldova Leyi 1.9380 NAD Namibya Doları 1.9495 NGN Nijerya Nairası 0.02094 UZS Özbekistan Somu 0.00267 PEN Peru Yeni Solu 9.1901 PLN Polonya Zlotisi 8.7121 RSD Sırp Dinarı 0.31924 SGD Singapur Doları 26.1709 SDG Sudan Poundu 0.05701 SYR Suriye Lirası 0.00263 ZWL Svaiziland Lilangeni 1.9497 THB Tayland Bahtı 1.0290 TND Tunus Dinarı 11.1222 TMT Türkmenistan Manatı 9.7820 UAH Ukrayna Hryvnası 0.83143 OMR Umman Riyali 88.9304 JOD Ürdün Dinarı 48.2852 VND Vietnam Dongu 0.00138 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.1056 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0630 NZD Yeni Zelanda Doları 20.8127

Bu veriler, TCMB'nin döviz kurları konusundaki çalışmaları ve piyasa dinamiklerini gözlemlemek açısından önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.