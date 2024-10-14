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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:45
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosunu güncelledi. Aşağıda, çeşitli dövizlerde Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu ve Cinsleri

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03512
ALLArnavutluk Leki0.37807
BHDBahreyn Dinarı90.8081
BDTBangladeş Takası0.28648
BAMBosna-Hersek Markı19.0545
BWPBotsvana Pulası2.5710
BRLBrezilya Reali6.1001
DZDCezayir Dinarı0.25699
CZKÇek Korunası1.4783
IDREndonezya Rupisi0.00220
MADFas Dirhemi3.4845
PHPFilipin Pesosu0.59566
ZARGüney Afrika Randı1.9494
GELGürcistan Laris12.6209
INRHindistan Rupisi0.40731
HKDHong Kong Doları4.4099
IQDIrak Dinarı0.02613
ISKİzlanda Kronu0.25024
KZTKazakistan Tengesi0.07048
KESKenya Şilini0.26538
COPKolombiya Pesosu0.00813
LYDLibya Dinarı7.1434
HUFMacar Forinti0.09321
MKDMakedonya Dinarı0.60704
MYRMalezya Ringgiti7.9707
MXNMeksika Pesosu1.7757
EGPMısır Lirası0.70412
MDLMoldova Leyi1.9380
NADNamibya Doları1.9495
NGNNijerya Nairası0.02094
UZSÖzbekistan Somu0.00267
PENPeru Yeni Solu9.1901
PLNPolonya Zlotisi8.7121
RSDSırp Dinarı0.31924
SGDSingapur Doları26.1709
SDGSudan Poundu0.05701
SYRSuriye Lirası0.00263
ZWLSvaiziland Lilangeni1.9497
THBTayland Bahtı1.0290
TNDTunus Dinarı11.1222
TMTTürkmenistan Manatı9.7820
UAHUkrayna Hryvnası0.83143
OMRUmman Riyali88.9304
JODÜrdün Dinarı48.2852
VNDVietnam Dongu0.00138
ILSYeni İsrail Şekeli9.1056
TWDYeni Tayvan Doları1.0630
NZDYeni Zelanda Doları20.8127

Bu veriler, TCMB'nin döviz kurları konusundaki çalışmaları ve piyasa dinamiklerini gözlemlemek açısından önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

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