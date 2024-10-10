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TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7,55 milyar liralık teklif geldi. İhalede faiz oranları belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:10
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB TL Depo Alım İhalesi Detayları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesinde dikkat çekici bir teklif aldı. İhaleye toplamda 7 milyar 550 milyon lira tutarında teklif yapıldı.

İhale Faiz Oranları

Açılan ihalede minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Ortalama faiz oranı ise yine yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

TCMB'nin toplamda 20 milyar lira üzerinden gerçekleştirdiği bu önemli ihale, piyasalardaki likidite durumu açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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