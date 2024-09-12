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TCMB Rezervleri Düşüş Yaşadı: 146,8 Milyar Dolar

TCMB rezervleri 6 Eylül itibarıyla 146,8 milyar dolara geriledi. Döviz ve altın rezervlerindeki değişiklikler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:44
TCMB Rezervleri Düşüş Yaşadı: 146,8 Milyar Dolar

Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Eylül tarihi itibarıyla toplam rezervlerinin 146 milyar 761 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Bu durum, bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolarlık önemli bir düşüşü işaret ediyor.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişiklikler

Döviz Rezervleri Düşüşte

TCMB'nin açıklamalarına göre, brüt döviz rezervleri 2 milyar 761 milyon dolar azalarak 86 milyar 568 milyon dolara geriledi. Bu rakam, 29 Ağustos'ta 89 milyar 329 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Altın Rezervlerine Artış

Bu dönemde altın rezervleri ise 150 milyon dolarlık bir artışla 60 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Bu değişim, toplam rezervler içindeki dengeyi etkiliyor.

2023'teki Rezerv Değişimleri

TCMB rezervleri 2023 yılı boyunca dalgalı bir seyir izlemiş durumda. 27 Ocak 2023'te 127.139 milyon dolar olan toplam rezervler, dönem boyunca çeşitli dalgalanmalarla 146.761 milyon dolara kadar düştü.

Bu gelişmeler, piyasalara olan etkisi ve ekonomik göstergeler açısından dikkatle izleniyor. TCMB'nin rezerv yönetim stratejileri, ilerleyen dönemlerde yatırımcıların ve ekonomistlerin ilgisini çekecek.

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