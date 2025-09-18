TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası Başladı: 26 Ülkeden 32 Pilot

TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası başladı; 26 ülkeden 32 pilot, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kendi tasarım dronlarıyla kıyasıya yarışıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:38
TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası Başladı: 26 Ülkeden 32 Pilot

TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yarışma ve katılımcılar

Yürütücülüğünü STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin üstlendiği şampiyonada, 26 ülkeden 32 dron pilotu özel olarak hazırlanmış zorlu parkurlarda yarışıyor. Pilotlar, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla performans sergiliyor.

Şampiyonada Türkiye'yi, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda birinci olan Hüseyin Ablak temsil ediyor.

Gösteriler ve yetkililer

Yarışma öncesinde yarışmacılar, parkurda bulunan STM logosunun bulunduğu alanda dron kaldırarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ayrıca, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz yarışmacılarla sohbet ederek etkinliği takip etti.

TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak etkinlik programı kapsamında ziyaretçilerine çeşitli gösteri ve yarışmalar sunmaya devam ediyor.

