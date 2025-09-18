TEKNOFEST'e Her Yaştan Teknoloji Tutkunu Akın Etti

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te hava gösterileri, atölyeler ve simülasyonlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:28
TEKNOFEST, Türkiye'nin farklı illerinden gelen teknoloji ve savunma sanayisi meraklılarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir araya getiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Katılımcı yoğunluğu ve etkinlik çeşitliliği

Festival, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST; hava gösterileri, konserler, sahne sunumları, eğitici atölyeler, simülasyon alanları, planetaryum ve bilim şovları gibi geniş bir program sunuyor.

Etkinlikte ayrıca TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergilenmesi ile öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi gibi uygulamalı aktiviteler de yer alıyor.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Yalova'dan gelen ve Taşköprü Ortaokulu'nda öğrenim gören Elif Kalhan, F-4E Phantom 2 uçağındaki Mustafa Kemal Atatürk görsellerini gördüğünde duygulandığını belirterek, "Gerçekten çok fazla gururlu hissediyorum burada bulunmaktan. Ülkemiz gerçekten son zamanlarda çok fazla gelişmeye başladı. Bizim geleceğimiz için bunlar çok güzel şeyler. Gelecekteki nesil olarak çok gururluyuz." dedi.

Duru Gökay ise en çok Hürkuş ve üzerinde Atatürk'ün gözleri olan uçağı beğendiğini söyleyerek, "F-16 uçağını çok beğendim. Şimdi okulumuzla birlikte geziyoruz ve bütün teknolojik uçakları görmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitici deneyimler ve farkındalık

Eylül Ağca, etkinlikte gördüklerinin okulda öğrendiklerinden daha akılda kaldığını vurguladı: "Bunları gördükçe okuldakinden daha da fazla bizim aklımızda kalıcı oluyor. Buradaki kişiler bize bilgi sağlıyor." Ağca, "Trafik kazası" etkinliğinin kendilerini çok etkilediğini ve emniyet kemerinin önemini bizzat deneyimleyerek anladığını aktardı.

Öğretmen ve yetişkin görüşleri

Öğrencileri düzenli olarak getirdiklerini söyleyen öğretmen Muharrem Bektaş, "Beş sene önceye göre epey bir değişim olmuş. Öğrenciler heyecanlanıyor, merak duyguları uyanıyor. Umarım bir sonraki TEKNOFEST yine daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çiğdem Gümüş Üler, etkinliğin enerjisinden etkilendiğini belirterek su altı araçlarına özellikle ilgi duyduğunu ve bu alandaki projelerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Salih Aslan, Afyon'dan geldiklerini söyleyerek TEKNOFEST'in sergilediği uçaklar, silahlar ve araçların gurur kaynağı olduğunu belirtti: "Ortam çok güzel. Enerjisi çok yüksek bir festival. Bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz."

Sonuç

TEKNOFEST, her yaş grubuna hitap eden zengin programıyla katılımcılara hem görsel hem de eğitsel deneyimler sunmaya devam ediyor. Festival, teknolojiye ilgi duyan gençlerden ailelere kadar geniş bir kitleye ulaşarak ülkenin teknoloji ve savunma alanındaki gelişmelerine dikkat çekiyor.

