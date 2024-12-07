TESK'ten Zorunlu Trafik Sigortasında Taban-Tavan Fiyat Talebi

TESK'ten Zorunlu Trafik Sigortası İçin Fiyat Düzenlemesi Talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının farklı bölgelerdeki dalgalanmalarının araç sahiplerini mağdur ettiğini ifade etti. Palandöken, bu sorunun çözümü için devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığı oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Fiyat Farklılıkları Ciddi Mağduriyetler Yaratıyor

Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının her yerde farklılık göstermesinin vatandaşları rahatsız ettiğini belirtti. Aynı yaş ve modeldeki araçlar için sigorta şirketlerinin sunduğu fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100'e varan farklar olabileceğini kaydetti.

"Bu durum, vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getiriyor. Zorunlu olan bu sigortanın fiyat birliğinin sağlanması ve mağduriyetlerin önlenmesi şarttır,” dedi.

Sigorta Şirketlerinin Fiyatlandırma Stratejileri

Palandöken, sigorta şirketleri temsilcilerinin aracın bulunduğu bölgedeki risklere göre fiyat belirlediğini ve bu durumun karlılıklarını etkilediğini açıkladı. Vatandaşların, "5 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var" dediğini belirtti.

Unutulmamalıdır ki bu sigorta zorunlu bir trafik sigortasıdır. Aracınız garajda da dursa, trafiğe çıksanız da çıkmasanız da bu sigortayı yaptırmak zorundasınız; aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle, zorunlu trafik sigortasında devletin belirlediği bir taban-tavan aralığının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.”