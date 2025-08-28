Tesla satışları AB'de temmuzda yüzde 42,4 düştü

Tesla satışları AB'de temmuzda sert düşüş gösterdi

ACEA verileri, markanın pazar payında gerilemeyi gözler önüne serdi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla marka otomobillerin satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42,4 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan yeni otomobil tescil verilerine göre, Tesla'nın AB'deki satışlarındaki gerileme temmuz ayında yedinci ayına ulaştı.

Geçen yıl temmuz ayında AB ülkelerindeki toplam Tesla satışları 11 bin 465 iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 6 bin 600'e geriledi. Markanın temmuzdaki AB yeni otomobil pazarındaki payı ise %1,3'ten %0,7'ye düştü.

Ocak-temmuz döneminde de Tesla satışları ciddi bir daralma yaşadı. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde AB ülkelerinde 137 bin 71 olan satışlar, bu yılın aynı döneminde 77 bin 446 seviyesine indi ve toplam satışlarda %43,5 azalış kaydedildi. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki payı %2,1'den %1,2'ye geriledi.

AB üyesi ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'yi de kapsayan coğrafyada ise temmuz ayında toplam Tesla satışları geçen yılın aynı ayına göre %40,2 azalarak 8 bin 837'ye, ocak-temmuz döneminde ise %33,6 gerileyerek 119 bin 13'e indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışlar yılın başından itibaren düşüş eğiliminde. Elon Musk'ın yakın dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile çalışma geçmişi, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.