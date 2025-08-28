DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Tesla satışları AB'de temmuzda yüzde 42,4 düştü

ACEA verilerine göre Tesla'nın AB satışları temmuzda %42,4 gerileyerek 11.465'ten 6.600'e indi; ocak-temmuz döneminde de %43,5 azalış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:05
Tesla satışları AB'de temmuzda yüzde 42,4 düştü

Tesla satışları AB'de temmuzda sert düşüş gösterdi

ACEA verileri, markanın pazar payında gerilemeyi gözler önüne serdi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla marka otomobillerin satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42,4 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan yeni otomobil tescil verilerine göre, Tesla'nın AB'deki satışlarındaki gerileme temmuz ayında yedinci ayına ulaştı.

Geçen yıl temmuz ayında AB ülkelerindeki toplam Tesla satışları 11 bin 465 iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 6 bin 600'e geriledi. Markanın temmuzdaki AB yeni otomobil pazarındaki payı ise %1,3'ten %0,7'ye düştü.

Ocak-temmuz döneminde de Tesla satışları ciddi bir daralma yaşadı. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde AB ülkelerinde 137 bin 71 olan satışlar, bu yılın aynı döneminde 77 bin 446 seviyesine indi ve toplam satışlarda %43,5 azalış kaydedildi. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki payı %2,1'den %1,2'ye geriledi.

AB üyesi ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'yi de kapsayan coğrafyada ise temmuz ayında toplam Tesla satışları geçen yılın aynı ayına göre %40,2 azalarak 8 bin 837'ye, ocak-temmuz döneminde ise %33,6 gerileyerek 119 bin 13'e indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışlar yılın başından itibaren düşüş eğiliminde. Elon Musk'ın yakın dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile çalışma geçmişi, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SPK'den Lisanslama Sınavı Düzenlemesi — Yardımcı Personellere Geçiş Süreci
2
Ukrayna Merkez Bankası Faiz Oranını 100 Baz Puana Yükseltti
3
Bakan Bolat: Temmuzda İhracatta Rekor, İhracat/İthalat Oranı %79,5
4
Temmuzda Elektrik Üretiminde Rekor: 36,7 milyar kilovatsaat ve Günlük Zirve
5
Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Sınırları Değiştirildi
6
Rekabet Kurulu'ndan AKÇANSA ve KAVÇİM'e çimento soruşturması
7
BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım