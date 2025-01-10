Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda 31 Puanlık Gerileme Sağlandı

Ticaret Bakanı Bolat, Enflasyon Düşüşünü Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun geçen yıl %75,5'lerden %44,5'lere gerilediğini belirtti. Bolat, "Bu ay için de ümitliyiz ve 1-2 ay süre zarfında %30'lu rakamları enflasyonda konuşuyor olacağız. Enflasyonda aşağı doğru gidiş devam edecek" dedi.

Ticari Diplomasi Onur Ödülü

Etkinlikte, Bolat'a Ticari Diplomasi Onur Ödülü verilirken, DEİK'in 40. yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. Konuşmasında, ekonomik göstergeler açısından büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bakan Bolat, deprem bölgelerindeki yaraların sarılması konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini de aktardı.

Bolat, "Depremde ikinci yılı tamamlarken, kalan işlerin bu yıl ve gelecek yıl tamamlanacağını kaydettik. O zaman kamu bütçemizde ciddi rahatlama olacak. Tüm toplumsal kesimlerin ve dar gelirlilerin de rahatlatılacağı bir dönemi başlatmış olacağız" diye konuştu.

İstihdam ve Enflasyon Verileri

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyona yakın istihdam sağlandığını dile getiren Bolat, işsizlik oranının %10'un altında kalmaya devam ettiğini ve ekonomik göstergelerde olumlu bir gidişatın mevcut olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu gün açıklanan sanayi üretim endeksi verilerinin de olumlu olduğunu belirterek, sanayi üretiminin aylık bazda yükselişini sürdürdüğünü aktardı.

Suriye ile Ticaret İlişkileri Gelişiyor

Bakan Bolat, Suriye ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da derinleşeceğini, yeni dönemde karşılıklı projelerin bölgede istikrarı artırmak için önemli rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, Suriye'ye yapılacak ziyaret öncesinde İktisat, Ticaret ve Sanayi Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini de açıkladı.

İnsani Yardım ve Ticaret Hedefleri

Bakan, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazzeli ve Filistinli kardeşlere en fazla insani yardım ulaştırdığını da vurgularken, 2025 yılı için %4 büyüme hedefi belirlediklerini kaydetti. Ayrıca, Eximbank aracılığıyla ihracatçılara önemli destekler sağlandığını da ekledi.

Yeni Ticaret Anlaşmaları

Bolat, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin sürdüğünü ve 2025 yılı için çeşitli ülkelerle yeni ticaret anlaşmaları yapılacağını duyurdu. Türkiye’nin ekonomik ilişkileri güçlendirerek dünya pazarlarında daha aktif bir rol oynamayı hedeflediğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.