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Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Savunma Günü'nde İşbirliği Mesajı Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:36
Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Savunma Günü'nde İşbirliği Mesajı Verdi

Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan Savunma Günü'ne Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Pakistan arasındaki iş insanları ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak Yatırımlara Destek Vurgusu

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Pakistan Savunma Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyona katıldığını belirtti. Kendisi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Güçlü Bağlarımızı Ekonomiye Taşımak İstiyoruz

Bolat, "Türkiye olarak, iki ülke iş insanları arasında kurulacak ortaklıklara ve karşılıklı yatırımlara desteğimiz tamdır. Pakistan ile sahip olduğumuz güçlü siyasi bağlarımızı ekonomik ve ticari alanlara da yansıtmak istiyoruz," dedi. Ayrıca, kardeş Pakistan halkına sevgi ve selamlarını gönderdi.

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi....

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak konuşma yaptı.

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi....

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak konuşma yaptı.

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi....

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak konuşma yaptı.

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi....

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak konuşma yaptı.

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi....

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak konuşma yaptı.

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi....

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak konuşma yaptı.

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi....

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak konuşma yaptı.

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi....

Pakistan Savunma Günü vesilesiyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde program düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak konuşma yaptı.

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