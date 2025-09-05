DOLAR
Ticaret Bakanı Bolat Rize'de: Makro Göstergeler Dengeye Geliyor

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:04
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rize'de İş Dünyasıyla Biraraya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve İş İnsanları İle İstişare Toplantısında konuştu. Bolat, Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bakanlığının iç ve dış ticarette istikrar sağlama çabalarını anlattı.

Yerinde istişare ve saha çalışması

Bolat, göreve başladığı 27 ay içinde 77 ülke ziyaret ederek iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini, 73 il ziyaretinde yaklaşık 2 bine yakın toplantı yaptıklarını belirtti ve bu sonuçların politika yapımında yol gösterici olduğunu vurguladı.

Makro göstergelerde olumlu sinyaller

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son bir haftada açıkladığı verileri hatırlatan Bolat, ülkenin ikinci çeyrekte reel %4,8 büyüdüğünü söyledi. Bolat, makro ekonomik göstergelerin dengeye geldiğini, olumlu iyileşmeler meydana geldiğini ifade etti: "Makro ekonomik göstergeler dengeye geliyor. Olumlu iyileşmeler cereyan ediyor."

Enflasyon, finansman şartları ve piyasa beklentileri

Bolat, enflasyondaki gerileme sürdükçe finansman şartlarının iyileşeceğini vurgulayarak, piyasalardaki dalgalanmaların dış gelişmeler ve ticaret savaşları kaynaklı olduğunu belirtti. "Enflasyon düştükçe mutlaka finansman şartları daha da iyileşecek. Bundan kaygınız olmasın" dedi.

Dış ticaret performansı

Bakan, dış ticarette 4,2 milyar dolar açık verildiğini; bunun son 46 ayın en düşük dış ticaret açığı olduğunu, ihracatın ithalatı karşılama oranının süreçte %84 seviyesine ulaştığını söyledi. İlk 8 ay itibarıyla mal ihracatında %4,3, hizmetler ihracatında yaklaşık %6 artış olduğunu belirtti. Ayrıca ithalatın aylık bazda azalarak son 14 ayın en düşük seviyelerine yaklaştığını aktardı.

İşsizlik ve ekonomik büyüme

İşsizlik oranının son 20 yılın en düşük seviyesi olan %8 olarak açıklandığını söyleyen Bolat, Türkiye'nin son dönemde tek haneli işsizlikle seyrettiğini kaydetti. 22 yılda yıllık ortalama %5,3 reel büyüme ile milli gelirin dolar bazında 238 milyar dolardan 1 trilyon 474 milyar dolara çıktığını, bununla birlikte Türkiye'nin "Dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisi" haline geldiğini ifade etti.

Enflasyonla mücadele ve kalkınma önceliği

Bolat, yüksek enflasyonla mücadeleyi hem üretici hem de tüketici açısından önceliklendirdiklerini belirterek, geçmiş dönemde tek haneli enflasyon ve güçlü büyüme dönemlerinin ekonomi için elverişli olduğunu söyledi. Enflasyondaki gerileme ve finansman maliyetlerindeki düşüşün iç talebi canlandıracağını ve ticareti destekleyeceğini vurguladı.

Deprem sonrası toparlanma

Depremin yarattığı maliyetlere de değinen Bolat, deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü, süreç kapsamında konut üretimi ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini; 300 bininci konutun Malatya'da kurasının çekileceğini ve yıl sonuna kadar 450 bin konuta ulaşılacağını belirtti.

Finansman destekleri ve esnafa yönelik adımlar

Eximbank ve Türk Bank aracılığıyla sağlanan desteklere dikkat çeken Bolat, Eximbank'ta piyasadaki kredi maliyetlerinin yarısı oranında %27 ile finansman kullanıldığını, esnafa yönelik finansmanın bu yılın 8 ayında yaklaşık 80 milyar Türk lirasını geçtiğini; 2002 sonundan bu yana ise toplamın 674 milyar Türk lirasını aştığını söyledi.

Rize'nin ihracat başarısı

Rize'yi tebrik eden Bolat, ilin 230 milyon dolar net ihracat ve 9 milyon dolar ithalat ile ihracatın ithalatı karşılama oranının %2.500 seviyesinde olduğunu, bunun Türkiye'de bir il için önemli bir net döviz girdisi sağladığını aktardı.

Kapanış ve genel değerlendirme

Bolat, Türkiye ekonomisinin son 5 yılda büyüdüğünü, kriz ve şoklara rağmen istikrar ve denge politikalarıyla ülkenin yönetildiğini belirterek, ticaretin ve üretimin artmasıyla refahın yükselmesinin hedeflendiğini söyledi. "Bütün çabamız üreticiler için de tüketiciler için de enflasyon belasını çok büyük ölçüde gündemden çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

