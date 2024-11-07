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Ticaret Bakanı Bolat'tan İhracat Hedefleri Açıklaması

Bakan Bolat, 2023 için 264 milyar dolar ihracat hedefini açıkladı ve yükseliş sinyalleri verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:10
Ticaret Bakanı Bolat'tan İhracat Hedefleri Açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat'ın İhracat Hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye İhracat Seferberliği Programı" kapsamında yaptığı açıklamada, yıl sonu ihracat hedefleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

264 Milyar Dolar Hedefi

Bolat, kalan iki ayda 2022 yılını aşarak 264 milyar dolarlık Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin tutturulmasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Kasım ve Aralık aylarında rekor denemelerinin yapılacağını duyurdu. İlk altı gün itibarıyla ihracatta %4,5’lik bir artış yakalandığını ifade etti.

Ekonomik Zorluklara Rağmen İhracat Artışı

Bolat, küresel ekonomik sıkıntılara vurgu yaparak, "Bölgemizdeki savaştan dolayı zor bir dönem geçiriyoruz, ancak ihracatçılarımız ve bakanlık olarak sahada çaba sarf ediyoruz" dedi.

Hizmet İhracatında Beklentiler Yüksek

İhracatın artış göstermesini bekleyen Bolat, hizmetler sektöründe 112-113 milyar dolarlık bir ihracat geliri hedeflediklerini açıkladı.

İthalatta Düşüş Oluyor

Son bir yıl içinde altın ithalatında 13.7 milyar dolar azalma yaşandığını belirten Bolat, dış ticaret açığının 77.5 milyar dolara düştüğünü vurguladı.

Özetle

Bakan Bolat, Türk ürünlerinin kalitesinin artırıldığını, Avrupa ve ABD'de talep artışının öngörüldüğünü ve 2024 için büyüme beklentilerinin sürdüğünü belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nda, yıl sonu ihracat hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nda, yıl sonu ihracat hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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