DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.118.156,64 0,91%

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MESİAD 30. Yıl Ödül Töreninde Konuştu

Bakan Bolat, ticaretin yüzyılını inşa etme hedefini vurguladı ve küresel ticarette Türkiye'nin payını artıracaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:59
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MESİAD 30. Yıl Ödül Töreninde Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın MESİAD Törenindeki Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen "30. Yıl Merter'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde önemli mesajlar verdi.

Türkiye Yüzyılı, Ticaretin Yüzyılı Olacak

Bakan Bolat, Türkiye’nin küresel ticaretteki payını artırmak için kararlı adımlar atılacağını belirtti. "Türkiye Yüzyılını Ticaretin Yüzyılı yapacağız" diyen Bolat, ihracatın hem mal hem de hizmetler alanında devam edeceğini ifade etti.

Sektördeki Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Ticaret Bakanı, geçtiğimiz 16 ayda sektördeki paydaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Son yıllarda yaşanan küresel pazar daralmasına ve sektördeki zorluklara da değinen Bolat, "Hükümet olarak ticaretin sorunlarına duyarlılıkla yanıt verdik" şeklinde konuştu.

Tekstil Sektörünün Önemi

Bakan Bolat, Türkiye'nin tekstil sektörünün köklü geçmişine dikkat çekti ve bu sektörün sanayi için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. "Tekstil, konfeksiyon sektörü ülkede istihdamın önemli bir kısmını oluşturuyor," diyerek sektördeki büyümeye de vurgu yaptı.

Küresel Ticaretin Durumu

Bakan, dünya tekstil ve hazır giyim pazarının 875 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline dikkat çekti. "Dünyanın tekstil sektöründe daha alacak çok mesafemiz var," dedi.

İhracatta İyileşme

Son dönemde Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışlardan bahseden Bolat, "2024’te zor bir yıl olacak, ancak ihracatçılarımız kahramanca mücadele ediyor," dedi. İlk dokuz ayda ihracatın artmasına rağmen ithalatın da azaldığını belirtti.

Yeşil Ekonomi Vurgusu

Bakan Bolat, Tekstil ve giyim sektöründeki yeşil ekonomi uyum programları hakkında bilgi vererek, firmalara bu süreçte destek sağlayacaklarını açıkladı. "Yeşil ekonomi uyum programlarına 10 milyon lira hibe desteği vereceğiz," ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin ardından, katılımcılar toplu fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı
2
Emekli maaş ödeme tarihleri değişti! Listeye bakıp yeni takvimi hemen öğrenin!
3
Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı
4
Emekli olmadan önce bunu bilmeyenler yandı! On binlerce lira daha fazla alabilirsiniz
5
MESİAD 30. Yıl Ödül Töreni: Merter'e Değer Katacak Başarılar
6
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MESİAD 30. Yıl Ödül Töreninde Konuştu
7
New York Borsasındaki Yükselişin Nedeni: Güçlü İstihdam Verileri

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!