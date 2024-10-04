Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MESİAD 30. Yıl Ödül Töreninde Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın MESİAD Törenindeki Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen "30. Yıl Merter'e Değer Katanlar Ödül Töreni"nde önemli mesajlar verdi.

Türkiye Yüzyılı, Ticaretin Yüzyılı Olacak

Bakan Bolat, Türkiye’nin küresel ticaretteki payını artırmak için kararlı adımlar atılacağını belirtti. "Türkiye Yüzyılını Ticaretin Yüzyılı yapacağız" diyen Bolat, ihracatın hem mal hem de hizmetler alanında devam edeceğini ifade etti.

Sektördeki Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Ticaret Bakanı, geçtiğimiz 16 ayda sektördeki paydaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Son yıllarda yaşanan küresel pazar daralmasına ve sektördeki zorluklara da değinen Bolat, "Hükümet olarak ticaretin sorunlarına duyarlılıkla yanıt verdik" şeklinde konuştu.

Tekstil Sektörünün Önemi

Bakan Bolat, Türkiye'nin tekstil sektörünün köklü geçmişine dikkat çekti ve bu sektörün sanayi için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. "Tekstil, konfeksiyon sektörü ülkede istihdamın önemli bir kısmını oluşturuyor," diyerek sektördeki büyümeye de vurgu yaptı.

Küresel Ticaretin Durumu

Bakan, dünya tekstil ve hazır giyim pazarının 875 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline dikkat çekti. "Dünyanın tekstil sektöründe daha alacak çok mesafemiz var," dedi.

İhracatta İyileşme

Son dönemde Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışlardan bahseden Bolat, "2024’te zor bir yıl olacak, ancak ihracatçılarımız kahramanca mücadele ediyor," dedi. İlk dokuz ayda ihracatın artmasına rağmen ithalatın da azaldığını belirtti.

Yeşil Ekonomi Vurgusu

Bakan Bolat, Tekstil ve giyim sektöründeki yeşil ekonomi uyum programları hakkında bilgi vererek, firmalara bu süreçte destek sağlayacaklarını açıkladı. "Yeşil ekonomi uyum programlarına 10 milyon lira hibe desteği vereceğiz," ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin ardından, katılımcılar toplu fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.