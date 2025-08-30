Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

103. yıl dönümü için NSosyal paylaşımı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal'deki hesabından paylaşım yaptı. Bolat, 30 Ağustos Zaferi'nin, Cumhuriyet'e giden yolu sonsuza dek açtığını bildirdi.

"Bu kutlu zafer, Allah'ın izni ve milletimizin cesaretiyle, esareti reddeden bir duruş olarak Cumhuriyet'imize giden yolu sonsuza dek açmıştır"

Bolat, Türk milleti, Kıbrıs Türkleri ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların bayramını tebrik ederek şunları kaydetti:

"Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."