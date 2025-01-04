Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Cilvegözü Sınır Kapısı Açıklamaları: 40 Bin Geri Dönüş Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişinin kesin geri dönüş yaptığını belirtirken, diğer gümrük kapıları da dahil edildiğinde 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleştiğini vurguladı.

Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yer alan bu önemli sınır kapısını ziyaret etti. Burada, tampon bölgede incelemelerde bulunduktan sonra, sınır kapısı önünde bekleyen Suriyelilere selam verdi ve sivil toplum kuruluşlarına ait yardım araçlarını inceledi.

Yeni Dönem Başlangıcı

Açıklamalarında, 8 Aralık 2024'ün Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edildiğini kaydeden Bolat, 13 yıl süren iç savaşın ardından Suriye'de yeni bir yönetimin oluştuğunu ifade etti.

Türkiye'nin, 910 kilometrelik bir sınırı bulunan Suriye ile olan ilişkilerde yeni bir dönem başladığını dile getiren Bolat, bu bağlamda Türkiye-Suriye arasındaki ticaret, gümrük rejimi ve yeniden imar başlıklarının öncelikli konular arasında yer alacağını belirtti.

Geri Dönüşlerin Hızlanması

Bolat, geri dönüşlerin hızlanmasının yeni ihtiyaçları beraberinde getireceğini de belirtti. Bu bağlamda, yolcu geçişlerinde iyileştirmeler yapılacağını ve Yayladağı Gümrük Kapısı'nda da çeşitli iyileştirmelere gidileceğini vurguladı.

Suriye ile İşbirliği ve Geçişlerde İyileştirme

Gümrük kapılarında ilave personel ve donanım takviyeleri gerçekleştirildiğini açıklayan Bolat, Cilvegözü Sınır Kapısı ile ilgili genişletme çalışmaları yapılacağını belirtti. Bakanlık olarak 24 Aralık'ta yayınlanan genelge ile, ev eşyaları ve otomobil gibi malzeme ile geri dönüşlerin destekleneceğini ifade etti.

Ticaret ve Yatırım Alanında Önemli Gelişmeler

Yeni dönemde Türkiye-Suriye arasında ticaret, yatırım ve yeniden imar konularında trafiğin artacağını belirten Bolat, ihtiyaçların kısa sürede Ankara'da ele alınacağına dair güvenceler verdi.