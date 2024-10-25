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Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri Savunma Firmalarına Tanıtıldı

Ticaret Bakanlığı, ihracat desteklerini SAHA EXPO'da savunma sanayi firmalarına tanıttı ve önemli başarıları paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:07
Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri Savunma Firmalarına Tanıtıldı

Ticaret Bakanlığından Savunma Sanayiye İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, bakanlığın ihracatçı firmalara sunduğu destekleri SAHA EXPO etkinliğinde savunma sanayisi firmalarına anlattı.

SAHA EXPO Fuarında Önemli Bilgiler Verildi

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen SAHA EXPO, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Kılıçkaya, burada Türk savunma sanayiinin önemini ve bakanlığın sağladığı destekleri vurguladı.

TÜRK Savunma Sanayiinin Başarıları

Kılıçkaya, konuşmasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin TUSAŞ Ankara’daki tesisine yapılan terör saldırısı hakkında, "Bu tür hain emeller hiçbir zaman amacına ulaşamayacak. Daha güçlenerek yeniden ayağa kalkacağız." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin ihracatının geçen yıl yaklaşık 256 milyar dolar olduğunu belirtti ve bunun bir kısmının yüksek teknoloji ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.

İhracat Destekleri ve Yeni Uygulamalar

Kılıçkaya, ihracata yönelik destekleri artırma hedefinde olduklarını belirtirken, yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformunu hayata geçirdiklerini açıkladı. Bu platform sayesinde firmaların hangi ülkelere ürün satabilecekleri ve bunlarla ilgili gümrük tarifeleri gibi bilgilerin sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, 2022 yılında ihracat desteklerini yaklaşık 22 bin firmanın kullandığını vurguladı.

Geniş Destek Programları

Kılıçkaya, firmaların yurt dışı marka tescil faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı fuar destekleri, tanıtım gibi çeşitli programlardan faydalanabileceğini belirtti. Bu bilgiler, firmaların ihracat süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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