Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanı Harcamalarına Prefinansman Desteği

Ticaret Bakanlığı, fuar alanı yapım harcamalarını prefinansman kapsamına alarak ihracatçıları desteklemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:04
Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanı Harcamalarına Prefinansman Desteği

Ticaret Bakanlığı Fuar Alanı Harcamalarına Destek Veriyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Eximbank) ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile imzalanan protokol kapsamında, ihracatçıların fuar alanı yapımı harcamalarının prefinansman kapsamına alındığını duyurdu.

Önemli Protokol Detayları

Bakanlık, 25 Kasım 2024'te imzaladığı protokolle, ihracatçılara Eximbank üzerinden prefinansman imkanı sunarken, İGE tarafından teminat sağlanacağı bilgisini paylaştı. Fuar alanı yapım projelerindeki harcamaların prefinansman desteği almak üzere onaylanan firmalar, finansman ve teminat olanaklarından yararlanarak Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarların kalitesinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Fuarcılık Sektöründeki Başarılar

Bakanlığın açıklamasında, fuarcılık sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkının rekor seviyelere ulaştığı belirtilerek, “Ocak-Kasım 2024 döneminde 'diğer iş hizmetleri' ihracatımız bir önceki yıla göre %9 artışla 5,1 milyar dolara yükseldi.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Türkiye'de geçtğimiz yıl düzenlenen fuarlara yaklaşık 22 bin yabancı katılımcı ve 900 bin yabancı ziyaretçi katılım gösterdi.

Fuar Alanı Kapasitesindeki Artış

Türkiye'nin fuar alanları, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 767 bin metrekare kapasiteye ulaştı ve bu, dünya genelindeki fuar alanlarının %1,7’sini oluşturuyor. Türkiye, fuar alanları büyüklüğünde dünyada 10, Avrupa'da ise 6. sırada yer alıyor.

Gelecek Hedefleri ve Yatırımlar

Yeni fuar alanlarının yapımının ve mevcut alanların kapasitesinin artırılmasının sektörün gelişimine katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, Bakanlığın koordinasyonuyla gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tarafından önemli bir çalışma yapıldığı vurgulandı. Yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerin başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla “Yurt Dışı Etkinlik Organizatörlerinin Yetkilendirilmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Genelge” yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda, yurt dışı etkinlik organizasyonu düzenlemek için 18 organizatör yetkilendirilmiş ve geçen yıl sektöre yönelik toplam 27 organizasyon gerçekleştirilmiştir.

Bakanlık, fuarcılık sektörünün büyüme potansiyeline dikkat çekerek yatırımlara devam edeceğinin altını çizdi. Ülkenin bu alandaki tanıtımını en iyi şekilde yaparak, ekonomiye katkının en üst seviyede gerçekleşmesi için çaba sarf edileceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 3.439 Lira
2
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaat
3
Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanı Harcamalarına Prefinansman Desteği
4
Brent Petrol Fiyatı 75,69 Dolar Seviyesinde
5
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Güne Başladı
6
Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta Yüzde 1,4 Arttı: 82,1'e Ulaştı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor