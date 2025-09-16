TİGEM 2025 Hasadında 303 Bin Ton Hububat Üretti

TİGEM, 2025 hasat sezonunda 16 işletmede 918 bin 304 dekar alanda 303 bin ton hububat üretimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:25
918 bin 304 dekar alanda üretim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) bu hasat sezonunda 918 bin 304 dekar alanda 303 bin ton hububat üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda TİGEM'in üretim faaliyetine ilişkin bilgi verildi.

"2025 hasat sezonunda TİGEM, 16 işletmede, 918 bin 304 dekar alanda gerçekleştirdiği üretimle 303 bin ton hububatı ülkemize kazandırdı. Toprağın bereketini büyütmeye, emeği geleceğe taşımaya devam ediyoruz."

Paylaşım, TİGEM'in Anadolu'daki üretim kapasitesinin ve tarımsal verimliliğin önemini vurguladı.

