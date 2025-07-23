TİKA ve AGİT İşbirliğiyle Tacikistan'da Medya Yaz Okulu Tamamlandı

TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) ve AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) işbirliğiyle Tacikistan'da gerçekleştirilen Medya Yaz Okulu başarıyla sona erdi. Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal, programın gençlerin medya alanındaki yetkinliklerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Üç haftalık eğitim programı, Hucend kentinde AGİT Tacikistan Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlendi. Programa, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Duşanbe Başkonsoloslukları da destek verdi.

Programda, Tacikistan'dan 20 öğrencinin yanı sıra mevcut medya çalışanları ve bu alanda kariyer planlayan katılımcılara yönelik çeşitli eğitimler verildi. Eğitimlerde uluslararası habercilik standartları, medya etiği, dezenformasyonla mücadele ve dijital medya araçlarının kullanımı gibi konular ele alındı.

Genç gazetecilerin çevre ve ekonomi alanlarındaki yetkinliklerini artırmayı amaçlayan yaz okuluna, Anadolu Ajansı muhabirleri de katkı sağladı. AA İş Dünyası Haberleri bölümünden kıdemli muhabir Sibel Morrow, ekonomi gazeteciliği üzerine eğitim verirken, AA Çevre Haberleri Müdürlüğü muhabiri Yeter Ada Şeko ise iklim ve çevre haberlerine yönelik dersler verdi.

Ünal, programın kapanışında TİKA'nın medya alanındaki desteklerinin sürdürülebilir bir perspektifle şekilleneceğini vurgulayarak, "Bu eğitimler, Tacik gençlerin kamuoyunu doğru bilgilendirme kapasitelerini artıracaktır," ifadelerini kullandı.

AGİT Tacikistan temsilcisi Senad Kamenica ise programın, genç gazetecilerin küresel sorunları ele alma yeteneğini geliştireceğini ve ülkede daha bilinçli bir kamu söylemi oluşturacağını söyledi. Ayrıca, Yaz Okulu'nun sonraki aşamada Orta Asya çapında devam eden bir program haline dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kamenica, Tacikistan'da kalıcı bir Gazetecilik Okulu kurma hedeflerinin olduğunu, bu okulun bölgesel sesleri öne çıkararak küresel standartlara katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) işbirliğinde Tacikistan'da düzenlenen Medya Yaz Okulu sona erdi.