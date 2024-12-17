TikTok, Yasağın Durması İçin Yüksek Mahkemeye Başvurdu

TikTok Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu

Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesine başvurarak, uygulamanın satışını veya yasaklanmasını gerektiren yasanın geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Yasanın Askıya Alınması İçin Dilekçe

Yüksek Mahkeme'ye sunulan başvuru dilekçesinde, TikTok ve sahibi ByteDance'in, "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Yasası"nın uygulanmasının durdurulması için tedbir kararı talep ettiği belirtildi.

Dilekçede ayrıca, aynı talebin daha önce Temyiz Mahkemesine sunulduğu fakat reddedildiği kaydedildi.

Trump'ın Açıklamaları

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında TikTok'un yasaklanma ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "TikTok'a bir bakacağız. TikTok'a karşı içimde sıcak bir his var." diyerek, yasaklama kararına yönelik sinyaller verdi.

Yasanın Geçmişi ve Olası Sonuçları

ABD yönetimi, geçen yıl TikTok'u Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçlayarak bir karar almıştı. Bu doğrultuda, TikTok'un ya ABD'li bir firma tarafından satın alınması ya da yasaklanması bekleniyordu. Mart ayında Kongreden geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar ByteDance ile olan tüm ilişkisini sonlandırması için süre tanımış, aksi takdirde uygulamanın ABD'de yasaklanacağı bildirilmişti.

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok, bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. maddesindeki ifade özgürlüğüne ve "açık internet" politikasına aykırı olduğu savunarak Temyiz Mahkemesine başvurmuştu. Ayrıca, başvuruda verilen sürenin çok kısa olduğuna ve ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığına vurgu yapıldı.

Daha Önceki Mahkeme Kararı

Temyiz Mahkemesi ise 6 Aralık'ta TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermiş ve TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.