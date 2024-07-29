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TİM İhracat Pazar Monitörü Haziran Raporu Yayınlandı

TİM'in haziran ayı İhracat Pazar Monitörü sonuçları açıklandı. İhracat Talep Endeksi 100,4, Pazar Dayanıklılık Endeksi 99,8 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:47
TİM İhracat Pazar Monitörü Haziran Raporu Yayınlandı

TİM İhracat Pazar Monitörü Haziran Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracat Pazar Monitörü (İPM) haziran ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İhracat Talep Endeksi, haziranda 100,4, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,8 seviyesine ulaştı.

İhracat Talep Endeksi Yükselişte

İPM'nin yayımlanan sonuçlarına göre, haziran ayı itibariyle İhracat Talep Endeksi, önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydetti. Yüzde 0,5 oranında aylık bazda yükseliş gösterirken, geçen yılın aynı ayında ise yüzde 0,3 artışla 100,4 seviyesine ulaştı. Bu değer, uzun dönem referans değerinin üzerinde bir konumda yer alıyor. Enflasyon ve Güven Endekslerinin Etkisi

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iş ve tüketici güveni ile işsizlik rakamlarındaki olumlu gelişmeler, talep endeksinin uzun dönem ortalamasının üstünde kalmasına katkı sağladı.

Pazar Dayanıklılık Endeksi Durumu

Pazar Dayanıklılık Endeksi de, sosyal, ekonomik ve politik göstergeleri dikkate alarak ihracat pazarlarının risklere karşı dayanıklılığını ölçmekte, haziranda aylık bazda yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1 artış göstererek 99,8 seviyesine ulaştı. Küresel Risklerin Etkisi

Küresel jeopolitik risklerin sabit kalması ve ekonomik risklerin belirgin bir iyileşme göstermesi, ihracat pazarlarının genelinde dayanıklılığı olumlu yönde etkileyerek endeksi sürekli artan bir eğilim gösterdi.

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