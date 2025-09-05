TKDK Başkanı Antalyalı: IPARD ile Kırsalda 4 Milyar Avro, 105 Bin İstihdam

TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Bolu'da IPARD III'ü anlattı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Bolu Dağı'nda bir otelde düzenlenen IPARD III programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısında kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Antalyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında tarım sektörüne yönelik çalışmaların en önemlilerinden birinin kırsal kalkınma olduğunu vurgulayarak, kırsal alanların sadece üretim yapılan topraklar değil, gelecek nesillere bırakılacak bir miras olduğunu belirtti.

Antalyalı toplantıda, "Projeler kapsamında 4 milyar avro üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Burada 105 bin civarı bir istihdam sağlandı. Ciddi bir kırsal kalkınma hamlesi oldu." ifadelerini kullandı.

IPARD kapsamı ve kullanımı

Başkan Antalyalı, IPARD programlarının 2011'den bu yana uygulandığını, bugüne kadar 42 ilde yürütülen programların Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın girişimleriyle 2024 itibarıyla 81 kentte yaygınlaştırıldığını aktardı. Program kapsamında 26 bin projeye yaklaşık 2 milyar avro hibe verdiklerini kaydetti.

Antalyalı ayrıca, "IPARD I'de bize tahsis edilen 1 milyar 45 milyon avronun yüzde 99,4'ü kullanıldı. IPARD II'de de yüzde 99,7 oranını yakaladık. Tahsis edilen her kuruş parayı elhamdülillah kullandık. Çok ciddi bir başarı elde ettik. IPARD III programına da geçen yıl itibarıyla başladık." dedi.

Hibe destekleri ve vergi muafiyeti

Antalyalı, programın yalnızca hibe desteği olmakla kalmayıp kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediğini belirtti. Verdikleri hibe desteklerinin tamamen vergiden muaf olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 700 milyon avroluk bir vergi muafiyeti sağladık. Yani 2 milyar artı 700 milyon avro devlet olarak üreticilerimizi, çiftçilerimizi destekledik." açıklamasını yaptı.

Kırsal kalkınmanın en temel aktörleri olan kadınlar ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılık uygulandığını, proje hazırlayanlara ilave puanlar verdiklerini ifade etti.

IPARD III kapsamında yeni destek paketleri

Antalyalı, IPARD III ile yeni işletmelere 39 ilde daha destek verileceğini, Bolu'nun da bunlardan biri olduğunu söyledi. Kanatlı sektörüne ilişkin verdiği örnekte, yeni işletmelere 375 bin avroya kadar yapılacak yatırımlarda yüzde 60-70 arasında hibe destekleri sunulacağını belirtti. Türkiye genelinde 43 milyon avroluk, yaklaşık 2 milyar liralık bir hibe paketi açıkladıklarını aktardı.

Hayvancılıkta kanatlı dışında da destekler bulunduğunu, 250 başa kadar besi (yani 750 bin avroluk yatırımda) yaklaşık yüzde 60-70 oranında hibe alınabildiğini ifade etti. Ayrıca 150 baş süt işletmesine kadar robotik sağım sistemleri ve diğer modern teknolojilere destek verildiğini söyledi.

Zeytinyağı ve zeytin ürünleri sektöründe makine ve ekipman alımlarında hibe tutarını 1 milyon 250 bin avroya çıkardıklarını ve yüzde 50-60 oranında destek sağlandığını belirterek, ilk defa ziraat odalarını bu projelerden yararlanabilir statüye soktuklarını anlattı.

Kapalı alanlardaki bitkisel üretim faaliyetlerinin destek kapsamına alındığını, su ürünleri yetiştiriciliğinde limitleri 300 ton tatlı su ve 750 ton tuzlu su kapasitesine çıkardıklarını söyledi. Güneş enerjisi yatırımlarında limiti 300 kilovattan 600 kilovata çıkardıklarını ve maliyetin neredeyse yüzde 40'ına kadarını karşılayabildiklerini belirtti. Modern sulama sistemleri için 500 bin avroya kadar yapılan yatırımlarda yüzde 60'a kadar destek verildiğini vurguladı.

Toplantıya katılımcılar

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han, ziraat odaları ve tarım birliklerinin temsilcileri ile tarım alanında yatırım yapmayı planlayan girişimciler katıldı.

