TMSF, Üniversal Kimya ve Üniversal Gözlük İktisadi Bütünlüklerini Satışa Çıkardı

TMSF, Üniversal Kimya ve Üniversal Gözlük ticari bütünlüklerini muhammen bedel 209 milyon 100 bin TL ile satışa çıkardı; teklif için 20 milyon 910 bin TL teminat gerekiyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:23
TMSF, Üniversal Kimya ve Üniversal Gözlük İktisadi Bütünlüklerini Satışa Çıkardı

TMSF, Üniversal Kimya ve Üniversal Gözlük İktisadi Bütünlüklerini Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satış ilanını Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Satışa Konu Varlıklar

Fonun kayyum olarak atandığı Üniversal Kimya Sanayi Ticaret AŞ ile Üniversal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından, Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan iki iktisadi bütünlük satışa sunuldu.

Muhammen Bedel ve Teminat

İki iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 209 milyon 100 bin lira olarak açıklandı. İhaleye katılacakların yatırması gereken teminat tutarı ise 20 milyon 910 bin lira olarak belirlendi.

Teklif ve İhale Bilgileri

Teklifler, kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teslim edilecek olup son başvuru tarihi 14 Ekim saat 16.00 olarak duyuruldu. İhale, 15 Ekim saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde gerçekleştirilecek. Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla yapılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu
2
BIST 100 Geriledi: Altın ve Döviz Yatırımcıyı Sevindirdi
3
Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 893 lira
4
New York Borsası Karışık Açılış: Dow Geriledi, S&P 500 ve Nasdaq Yükseldi
5
Sanayide Çelik Yapılar Depreme Karşı Kalkan Olacak
6
Asya Borsalarında Yatay Seyir: Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye