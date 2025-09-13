TMSF, Üniversal Kimya ve Üniversal Gözlük İktisadi Bütünlüklerini Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satış ilanını Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Satışa Konu Varlıklar

Fonun kayyum olarak atandığı Üniversal Kimya Sanayi Ticaret AŞ ile Üniversal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından, Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan iki iktisadi bütünlük satışa sunuldu.

Muhammen Bedel ve Teminat

İki iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 209 milyon 100 bin lira olarak açıklandı. İhaleye katılacakların yatırması gereken teminat tutarı ise 20 milyon 910 bin lira olarak belirlendi.

Teklif ve İhale Bilgileri

Teklifler, kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teslim edilecek olup son başvuru tarihi 14 Ekim saat 16.00 olarak duyuruldu. İhale, 15 Ekim saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde gerçekleştirilecek. Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla yapılacaktır.