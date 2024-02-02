Toz çamaşır deterjanı yüzde 43 indirimli satışa çıkartıldı! 8 kg deterjanı kapıp evinize gideceksiniz

Migros marketler geçtiğimiz hafta içersinde başlatmış olduğu Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyası doğrultusunda belirli zaman periyotlarıyla farklı farklı ürünleri indirimli şekilde satışa çıkartıyor. Bugün itibari ile indirimli şekilde satışa çıkartılmış olan ürün ise sekiz kilogramlık toz çamaşır deterjanı. Çamaşır deterjanı ihtiyacı olan vatandaşların bu sefer yüzü gülecek. Herkesin severek kullandığı toz çamaşır deterjanı sadece 224,90 TL’ye Migros marketlerde satışa çıkartıldı. Migros mağazaları ve Migros online kanalları üzerinden satışa çıkartılmış olan bu ürünü siz de %43 indirimli şekilde satın alabilirsiniz. İşte Migros marketlerin başlatmış olduğu Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyasının detayları…

DEV TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 224 TL’YE SATIŞA ÇIKARTILDI

Migros marketler 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyasına imza atmıştı. Kampanya doğrultusunda Migros online kanalları ve Migros mağazaları üzerinden belirli günler içersinde bir çok farklı ürün indirimli şekilde satışa çıkartılmaya başlandı. Bugün itibari ile satışa çıkartılmış olan ürün ise %43 indirimli şekilde Alo toz çamaşır deterjanı kar çiçeği ferahlığı beyazlar ve renkliler Aqua pudra 8 kg oldu. Her iki günde bir değişen Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyasındaki ürünlerde dikkat çeken çamaşır deterjanını vatandaşlar kapıp gidecek. Üstelik kampanya döneminde ilgili ürünlerin aynısından farklı marketlerde daha uygun fiyatını bulan vatandaşlar bu durumu faturalandırmaları halinde söz konusu olan ürünün iki katı Money kart hesaplarına yatacak.



