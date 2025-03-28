DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.193.033,98 -0,45%

Trump: Amerikalıların Şimdi Otomobil Almasına Gerek Yok

Trump, tarifeler nedeniyle daha yüksek fiyatlardan kaçınmak için Amerikalıların şu anda otomobil almalarının gerektiğini düşünmüyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:47
Trump: Amerikalıların Şimdi Otomobil Almasına Gerek Yok

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların tarifeler nedeniyle daha yüksek fiyatlardan kaçınmak adına şimdi otomobil almalarının gerekli olmadığını ifade etti.

Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, otomobil alımının aciliyetine yönelik, "Öyle düşünmüyorum. Bence patlama yapacak bir ülkeniz olacak." şeklinde konuştu.

Tarifelerin, ABD'de üretimi teşvik ettiğini vurgulayan Trump, "Üretim ABD'de yapılırsa gümrük vergisi alınmayacak." dedi. Ayrıca, son iki ayda 5 trilyon dolara yakın bir yatırım tutarına ulaştıklarını belirtti. "Otomobil fabrikaları inşa edecekler, zaten inşa ediyorlar. Birçoğu çoktan başladı bile." ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikalıların satın aldıkları otomobillerin ABD'de üretilmesi durumunda kredi faiz ödemelerinin vergiden düşürüleceğini de duyurdu.

Kanada ile İlişkiler

Kanada'nın tarifelere karşı misilleme yapması halinde büyük ölçekli gümrük vergileriyle karşılık verileceği yönündeki sözlerinin arkasında olduğunu belirten Trump, "Kesinlikle." ifadesini kullandı.

Bugün Kanada Başbakanı Mark Carney ile "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptıklarını dile getirirken, pek çok ülkenin yıllarca ABD'den faydalandığını vurguladı. 2 Nisan'ın "Kurtuluş Günü" olacağını belirterek, "Kanada ve diğer pek çok ülke ile çok iyi ilişkiler kuracağız. Başbakan ve ben çok iyi bir görüşme yaptık ve Kanada ile ABD arasında işlerin çok iyi gideceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hindistan ile İşbirliği

Trump, Hindistan'ın dünyanın en yüksek gümrük vergilerini uygulayan ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, Hindistan ile ABD arasında çok iyi bir işbirliği olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Tarifeler Üzerinde Anlaşmaya Açık Olduğunu Açıkladı
2
Haftalık Yatırım Fonları ve BES Analizi: Kıymetli Madenler Öne Çıktı
3
IMF, Ukrayna'ya 400 Milyon Dolarlık Destek Onayladı
4
Elon Musk'ın xAI'si, Sosyal Medya Devi X'i Satın Aldı
5
New York Borsası Sert Düşüşle Haftayı Kapatıyor
6
Bakan Yumaklı Kırşehir'de Su Yönetimine Dikkat Çekti
7
Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Şubat'ta Yüzde 5,6 Azaldı

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği