Trump: Amerikalıların Şimdi Otomobil Almasına Gerek Yok

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların tarifeler nedeniyle daha yüksek fiyatlardan kaçınmak adına şimdi otomobil almalarının gerekli olmadığını ifade etti.

Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, otomobil alımının aciliyetine yönelik, "Öyle düşünmüyorum. Bence patlama yapacak bir ülkeniz olacak." şeklinde konuştu.

Tarifelerin, ABD'de üretimi teşvik ettiğini vurgulayan Trump, "Üretim ABD'de yapılırsa gümrük vergisi alınmayacak." dedi. Ayrıca, son iki ayda 5 trilyon dolara yakın bir yatırım tutarına ulaştıklarını belirtti. "Otomobil fabrikaları inşa edecekler, zaten inşa ediyorlar. Birçoğu çoktan başladı bile." ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikalıların satın aldıkları otomobillerin ABD'de üretilmesi durumunda kredi faiz ödemelerinin vergiden düşürüleceğini de duyurdu.

Kanada ile İlişkiler

Kanada'nın tarifelere karşı misilleme yapması halinde büyük ölçekli gümrük vergileriyle karşılık verileceği yönündeki sözlerinin arkasında olduğunu belirten Trump, "Kesinlikle." ifadesini kullandı.

Bugün Kanada Başbakanı Mark Carney ile "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptıklarını dile getirirken, pek çok ülkenin yıllarca ABD'den faydalandığını vurguladı. 2 Nisan'ın "Kurtuluş Günü" olacağını belirterek, "Kanada ve diğer pek çok ülke ile çok iyi ilişkiler kuracağız. Başbakan ve ben çok iyi bir görüşme yaptık ve Kanada ile ABD arasında işlerin çok iyi gideceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hindistan ile İşbirliği

Trump, Hindistan'ın dünyanın en yüksek gümrük vergilerini uygulayan ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, Hindistan ile ABD arasında çok iyi bir işbirliği olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.