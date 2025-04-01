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Trump'ın Gümrük Vergileri Küresel Ticaret Savaşını Tetikliyor

Trump'ın yeni gümrük vergileri, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarıyla gerginlik yaratıyor ve ticaret savaşını derinleştiriyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:07
Trump'ın Gümrük Vergileri Küresel Ticaret Savaşını Tetikliyor

Trump'ın Korumacı Ticaret Politikaları Piyasaları Sarstı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde de korumacı ticaret politikalarını sürdürerek Çin, Kanada ve Meksika başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulayarak piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Yeni Gümrük Tarifeleri Yürürlüğe Girdi

Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından daha önceden taahhüt ettiği ek gümrük tarifelerini devreye soktu. İlk olarak, bu tarifeler Çin, Kanada ve Meksika'ya getirildi. 12 Mart'ta ise ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni tarifeler yürürlüğe girdi.

Dünya Otomotiv Pazarında Endişeler Artıyor

Trump'ın, yerli üretimi artırmak amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik imzaladığı kararname, dünya otomotiv pazarında büyük endişelere neden oldu. İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin, bu yeni tarifeler için istisna talep etme girişimleri sonuçsuz kalırken, Avrupa Birliği, Çin ve Kanada, bu adımlara karşılık verme niyetinde olduklarını duyurdular.

Trump'ın Gümrük Vergileri Küresel Ticaret Savaşını Tetikliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, Trump'ın gümrük vergilerini uygulaması ile ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası serbest ticaret politikasından uzaklaşmaya başladığını belirtti. İncekara, bu gelişmelerin piyasalarda risk algısını artırdığını vurguladı ve Trump'ın çevresindeki ülkelerle ticaret savaşının kapılarını açtığını ifade etti.

Misilleme Önlemleri Küresel Piyasalarda Korku Yarattı

ABD'nin en önemli üç ticaret ortağı olan Kanada, Çin ve Meksika, gümrük tarifelerinden olumsuz etkilenerek ABD mallarına karşı misilleme yapacaklarını açıkladılar. Bu karşı tedbirler, yılda yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık ticari malları etkileyebilir. Özellikle Meksika ve Kanada, gümrük vergilerinin bu ülkelerin ekonomileri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağını dile getiriyorlar.

Yüksek Enflasyon ve Faiz Endişeleri Giderek Büyüyor

Dr. İncekara, Trump'ın sık sık gümrük vergilerinin ABD'deki iş olanaklarını koruduğunu ileri sürdüğünü belirtti. Ancak, uygulanan vergilerin sonuçlarının pek de öyle olmadığını, bu durumun fiyat artışlarına ve dolayısıyla yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalına neden olduğunu kaydetti. İncekara, uluslararası ticaret belirsizliği endeksinin, gümrük tarifeleri nedeniyle en yüksek seviyelere çıktığını da vurguladı.

Sonuç olarak, Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin, sadece ABD ekonomisini değil, küresel ticaret yapısını da derinden etkileme potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

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