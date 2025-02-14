Trump Tarife Planını İmzaladı: Karşılıklı Gümrük Vergileri Geliyor

Trump'tan Yeni Tarife Kararları

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerle mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına dair bir başkanlık kararı imzaladı. Bu karar, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan bazı düzenlemelere karşı kapsamlı bir yanıt olarak öne çıkıyor.

Ticarette Adalet Vurgusu

Trump, açıklamasında, "Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdik. Ülkeler, ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacaklar," dedi. Ayrıca, Katma Değer Vergisi (KDV) sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını belirten Trump, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.

Üretim ve Tarifeler

Trump, üretimin ABD'de yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını vurgulayarak, "Birçok şirket, ürünlerini ABD'de üretmek için geri dönecek, çünkü gümrük vergisi olmayacak," dedi. Bu bağlamda, Howard Lutnick tarafından, parasal olmayan ticaret engellerinin maliyetinin doğru bir şekilde belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Fiyat Artışları ve Rekabet Koşulları

Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin bu plan kapsamında yer alacağına dikkat çeken Trump, tarifelerin işe yaraması durumunda fiyatların kısa vadede bir miktar artabileceğini, ancak sonrasında düşeceğini belirtti.

AB ile Eşit Koşullar

Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'li şirketlere çok sert davrandığını, bunun da karşılıklı tarifeler gerektirdiğini belirtti. "AB, Apple, Google ve Facebook gibi birçok Amerikan şirketine dava açıyor," dedi.

Karşılıklı Tarifelerin Uygulanması

Karşılıklı tarifelerin her ülkeye uygulanacağını ve çalışmaların 1 Nisan itibarıyla tamamlanmasının planlandığını açıklayan ABD Ticaret Bakan Adayı Lutnick, mütekabiliyet eksikliğinin ABD'nin büyük ticaret açığının bir nedeni olduğunu vurguladı. 2024'te mal ticaretindeki açığın 1 trilyon doları aşması bekleniyor.