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TSB Başkanı Uğur Gülen, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yıldönümünde Önemli Mesajlar Verdi

Uğur Gülen, depremlerden çıkarılan derslerle sigorta sektörü olarak geleceğe yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:53
TSB Başkanı Uğur Gülen, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yıldönümünde Önemli Mesajlar Verdi

TSB Başkanı Uğur Gülen, 6 Şubat Depremlerini Anarken Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla dikkat çekici mesajlar verdi. Gülen, yaşanan bu felaketten alınan derslerin sigorta sektörünü gelecekte daha sağlam temellere oturtma çabalarına katkı sağladığını vurguladı.

Reasürans Koruması Artırıldı

Gülen, olası bir Marmara depremi için şirketlerin daha yüksek reasürans korumaları satın alarak kapasitelerini artırdığını ifade etti. Söz konusu gelişmeler veri olarak, deprem riskine karşı sigorta ürünlerinin içerik ve yapısının da yeniden ele alındığını belirtti.

6 Şubat Anmaları

Gülen'e, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı da eşlik etti. Kahramanmaraş ve Hatay'daki ziyaretler sırasında düzenlenen "Sigortacılar ve İş Dünyası Buluşuyor" panellerinde sektörün güncel durumu masaya yatırıldı.

Yaşamın Yeniden İnşası

Gülen, devletin on bir ilde hayatı yeniden canlandırma gayretlerini takdirle karşıladığını ve sigorta sektörünün bu süreçte `maddi kayıpları telafi etmenin ötesinde` ekonomik istikrar sağlama rolünü üstlendiğini belirtti. "Sosyal ve ticari hayatın canlanması bizleri mutlu ediyor," dedi.

Marmara Depremi İçin Acil Hazırlıklar

Uğur Gülen, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, "Olası bir Marmara Depremi'ne karşı hazırlık yapmayı hayati bir öncelik haline getiriyoruz,” diyerek Deprem Reform Ajandası projesinin öneminden bahsetti.

Eksik Sigorta Problemi Tekrar Gündemde

Gymen, eksik sigorta meselesinin sektör için kritik bir ders olduğunu ifade etti ve sigorta teminatlarının önemine dikkat çekti. "Maraş depreminden öğrendiklerimizle, sigorta ürünlerimizi de yeniden yapılandırıyoruz," şeklinde konuştu.

Sigortanın Hayatımızdaki Yeri

Sigorta sektörünün, özellikle Kahramanmaraş depreminin getirdiği finansal zorluklar karşısında DASK harici yaptığı toplam 75 milyar liralık tazminat ödemesi, sektörün bu büyük felaket sonrası hızla toparlandığını ve finansal dayanıklılığını kanıtladığını gösteriyor. Gülen, sigortanın artık bir lüks değil, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

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