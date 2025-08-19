DOLAR
TÜİK: Nisan-Haziran Döneminde İşsizlik Oranı %8,6'ya Yükseldi

TÜİK verilerine göre nisan-haziran döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puan artarak %8,6; işsiz sayısı 3 milyon 34 bin oldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:20
Mevsim etkisinden arındırılmış verilerde çeyreklik artış kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 3 milyon 34 bin olarak tespit edildi; bu sayı bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artış gösterdi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan artarak %8,6 seviyesine çıktı. Söz konusu oran, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,1 puan azaldı.

İşsizlik oranı cinsiyete göre dağılımda erkeklerde %7, kadınlarda %11,6 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan artışla %15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,7, kadınlarda %23,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK, ayrıca geçmişe dönük bazı çeyreklik istihdam verilerinde revizyona da gitti.

Çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları:

2022 / 2023 / 2024 / 2025

1. Çeyrek: 11 / 9,9 / 8,9 / 8,3

2. Çeyrek: 10,6 / 9,6 / 8,7 / 8,6

3. Çeyrek: 10 / 9,2 / 8,7

4. Çeyrek: 10,3 / 8,8 / 8,6 (Sürecek)

