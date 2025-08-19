TÜİK: Nisan-Haziran Döneminde İşsizlik Oranı %8,6'ya Yükseldi
Mevsim etkisinden arındırılmış verilerde çeyreklik artış kaydedildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 3 milyon 34 bin olarak tespit edildi; bu sayı bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artış gösterdi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan artarak %8,6 seviyesine çıktı. Söz konusu oran, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,1 puan azaldı.
İşsizlik oranı cinsiyete göre dağılımda erkeklerde %7, kadınlarda %11,6 olarak öngörüldü.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan artışla %15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,7, kadınlarda %23,7 olarak tahmin edildi.
TÜİK, ayrıca geçmişe dönük bazı çeyreklik istihdam verilerinde revizyona da gitti.
Çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları:
2022 / 2023 / 2024 / 2025
1. Çeyrek: 11 / 9,9 / 8,9 / 8,3
2. Çeyrek: 10,6 / 9,6 / 8,7 / 8,6
3. Çeyrek: 10 / 9,2 / 8,7
4. Çeyrek: 10,3 / 8,8 / 8,6 (Sürecek)