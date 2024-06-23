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Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

Emekliye 12 bin 500 TL maaş kesinleşti! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 13:37
Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

Emeklinin beklediği haber sonunda geldi! Maaşlar 12 bin 500 TL'ye yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 12 BİN 500 TL MAAŞ

Emekli vatandaşlara yapılacak enflasyon zamları için geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağ Kur emeklisi vatandaş 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alırken memur emeklisi yüzde 10 artık ve yüzde 15'i geçen kısımda enflasyon farkı zammı alacak. Yapılacak zam oranları 3 Temmuz tarihinde netleşecek. Zam oranları kök maaşlara yansıtılacak. Ocak ayı zam döneminde emekli maaşları 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşının tekrar artıp artmayacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Zam oranlarında senenin ilk 6 aylık enflasyon oranları referans alınacak. Taban maaşa artış yapılırsa en düşük maaş 12 bin 500 TL olarak belirlenecek. İlk 5 aylık enflasyon verileri yüzde 22.72 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 2.52, 6 aylık enflasyon verileri ise yüzde 25.81 olarak açıklanmıştı. Eğer tahminler gerçekleşirse en düşük maaş 12 bin 581 TL'ye yükselmiş olacak. Maaş zamlarıyla ilgili farklı formüller de tartışılıyor. 

12 bin 500 tl maaş netleşti

Senelik enflasyon hedefinin maaşlara yansıtılması ihtimali de gündeme geldi. 2024 senesi enflasyon tahminleri yüzde 38 olarak açıklanmıştı. Bu oran maaşlara yansıtılırsa taban maaş 10 bin TL'den 13 bin 800 TL'ye yükselmiş olacak. Bir diğer formül ise en düşük emekli maaşının asgari ücret ile eşitlenmesi. Taban maaş artışları Temmuz zammıyla beraber uygulanacak. Kök maaşlara enflasyon artışı ve uygulamaya karar verilirse refah payı eklemesi yapılacak. Maaşların yüzde 4-5 oranında olan ek ödemeler yeni zamlı maaşlara göre hesaplanacak. Yeni kök maaş ve ek ödeme toplamı yeni en düşük maaş altında kalırsa tekrar bir artış yapılacak. Bu vatandaşın aylık maaşları yeni en düşük maaşa tamamlanacak. Güncel olarak kök maaşı 8 bin TL olan emekli 320 TL ek ödeme ve 1.680 TL ödeme ile beraber 10 bin TL maaş alıyor. Bu emekli maaşının kök maaşı yüzde 25.81 oranındaki zamla 10 bin 64 TL 80 kuruşa yükselecek, ek ödeme ise 402.59 TL'ye yükselmiş olacak. Bu emekli zamlarla birlikte 10.467.39 TL maaş almaya başlayacak. En düşük maaşa zam yapılmazsa emekliye aylık 10 bin 467 TL maaş verilecek. En düşük emekli maaşına zam yapılırsa maaşlar bu tutara eşitlenecek. Eğer taban maaş 12 bin 581 TL'ye yükselirse emekliye 2 bin 114 TL, 13 bin 800 TL'ye yükseltilirse 1.333 TL, 17 bin 2 TL'ye yükseltilirse 6 bn 535 TL ek ödeme yapılmış olacak. 

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