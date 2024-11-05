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Tüpraş İşlemleri Borsa'da Geçici Olarak Durduruldu

Tüpraş'ın borsadaki işlemleri, yangın iddiaları nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:23
Tüpraş İşlemleri Borsa'da Geçici Olarak Durduruldu

Tüpraş'ın Borsa İşlemleri Durduruldu

Borsa İstanbul, Tüpraş'ın işlem sırasını geçici olarak kapattı. Bu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyuruyla kamuoyuna açıklandı.

Yapılan Açıklama

Duyuruda, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır." ifadesi yer aldı.

Yangın İddiaları ve Duruş Nedeni

Bu kararın arka planında, Tüpraş'ın İzmit'teki tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yangın çıktığına dair iddialar bulunuyor. Ancak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tesislerdeki yangının hızla kontrol altına alındığını bildirdi.

Tüpraş, olayla ilgili gerekli açıklamaları en kısa sürede yapacağını belirtti.

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