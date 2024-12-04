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Türk Lirası Reel Değerinde 4 Yılın Zirvesi: Merkez Bankası Verileri Açıklandı

Türk lirası reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024 itibarıyla 4 yılın zirvesine çıktı. Merkez Bankası verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:50
Türk Lirası Reel Değerinde 4 Yılın Zirvesi: Merkez Bankası Verileri Açıklandı

Türk Lirası Reel Değerinde Önemli Artış

Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, bir önceki aya kıyasla önemli bir artış gösterdi.

Endeksteki Değişim

Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi ve bu artış, Türk lirasının değerinin yükseldiğini gösteriyor. Ayrıca, Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye ulaştı.

Bir Yılı Aşan Artışlar

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 8,66 puan arttı. Bu artış, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değerinin Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

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