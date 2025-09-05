DOLAR
Türkiye'de girişim sermayesi 2. çeyrekte 857,9 milyon dolara ulaştı

Türkiye girişimcilik ekosistemi 2025 ikinci çeyrekte 46 işlemle 857,9 milyon dolarlık hacme ulaştı; yabancı yatırımcılar hacimde belirleyici oldu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:05
AYLİN RANA AYDİN KUŞ

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporunun 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçları, Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel dalgalanmalara rağmen dayanıklılığını koruduğunu gösterdi. Rapora göre, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye 46 işlem ve 857,9 milyon dolar tutarında yatırım hacmine ulaştı.

Küresel görünüm

Rapor, aynı dönemde küresel girişim sermayesi yatırımlarının 7 bin 356 işlem ile 101,05 milyar dolar hacme ulaştığını; önceki çeyrekte ise 7 bin 551 işlem ve 126,3 milyar dolar kaydedildiğini aktarıyor. Buna rağmen Türkiye, hacim bazında önceki çeyreğe göre büyüme gösterdi.

Aşama ve sektör dağılımı

Rapora göre satın alma işlemleri toplam hacmin %82%14tohum aşaması 27 işlem ile ilk sırada yer aldı; 10 erken aşama işlem ikinci sırada yer aldı. İkinci çeyrekte toplamda 27 tohum aşama, 10 erken aşama, 2 ileri aşama yatırım ve 7 şirket satın alma gerçekleşti. En büyük 10 işlemin 5'i erken aşamadan, 3'ü tohum aşamasından oluştu. Erken ve tohum aşama yatırımlar, satın almalar hariç tutulduğunda toplam işlem hacminin yaklaşık %90

Yatırımcı profili ve dikeyler

İşlem adedinde yerli yatırımcılar öne çıkarken, işlem hacminde yabancı yatırımcılar belirleyici oldu. Yerli yatırımcılar 33 işlemte toplam hacmin %313 işlemte %9710 işlemle hizmet olarak yazılım (SaaS) dikeyinde gerçekleşti; bunu 8 işlemle yapay zeka, 7 işlemle oyun, 5'er işlemle pazaryeri ve fintek takip etti.

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey'in değerlendirmesi

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen dayanıklılığını gösterdiğini ve yatırımların istikrarlı şekilde devam ettiğini söyledi. Karabey, yılın ikinci çeyreğinde yazılım (SaaS), teslimat ve lojistik dikeylerinin öne çıktığını belirtti ve şunları aktardı: "Yazılım (SaaS) dikeyi, düşük maliyetli ölçeklenebilirliği ve global pazara hızlı açılabilme potansiyeli sayesinde işlem adedi açısından öne çıktı. Teslimat ve lojistik tarafında ise Uber'in Trendyol Go'yu 700 milyon dolara satın alması tek başına sektörü hacim lideri yaptı. Ayrıca yapay zeka ve oyun alanındaki yatırımlar, yatırımcıların yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş modellerine yöneldiğini gösterdi."

Karabey, erken ve tohum aşama yatırımlarının payının yüksek olmasına ilişkin olarak ise şunları söyledi: "Bunun nedeni ileri aşamalarda değerlemelerin baskı altında olması ve yatırımcıların daha makul giriş seviyeleriyle uzun vadeli getiri potansiyeli yüksek şirketlere yönelmesi. Türkiye özelinde ekosistem canlılığını korudu. SaaS, yapay zeka ve oyun dikeylerinde işlem sayıları artarken, küresel ölçekte ise hem işlem sayısı hem de hacimde gerileme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret politikaları ve gümrük vergileri yatırımcıların daha seçici davranmasına neden oldu. Buna rağmen yapay zeka, savunma ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlara ilgi güçlü şekilde devam etti."

Karabey ayrıca 2024'te işlem adedinde fintekin öne çıktığını, 2025'te yazılım (SaaS) liderliğinin görüldüğünü; hacim tarafında ise iki yıl üst üste lojistik sektörünün zirvede kaldığını ve yabancı yatırımcı payının 2024 ikinci çeyreğinde %65 iken 2025 ikinci çeyreğinde %97'ye yükseldiğini vurgulayarak, bunun Türkiye ekosistemine yönelik yabancı ilginin güçlendiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

