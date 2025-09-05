Türkiye'de girişim sermayesi 2. çeyrekte 857,9 milyon dolara ulaştı

AYLİN RANA AYDİN KUŞ

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporunun 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçları, Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel dalgalanmalara rağmen dayanıklılığını koruduğunu gösterdi. Rapora göre, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye 46 işlem ve 857,9 milyon dolar tutarında yatırım hacmine ulaştı.

Küresel görünüm

Rapor, aynı dönemde küresel girişim sermayesi yatırımlarının 7 bin 356 işlem ile 101,05 milyar dolar hacme ulaştığını; önceki çeyrekte ise 7 bin 551 işlem ve 126,3 milyar dolar kaydedildiğini aktarıyor. Buna rağmen Türkiye, hacim bazında önceki çeyreğe göre büyüme gösterdi.

Aşama ve sektör dağılımı