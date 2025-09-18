Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1 milyon 15 bin 581, Tüketim 1 milyon 18 bin 679 megavatsaat

Türkiye'de dün 1 milyon 15 bin 581 megavatsaat üretildi, tüketim 1 milyon 18 bin 679 megavatsaat; en yüksek tüketim 20.00'de 47 bin 610 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:17
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 15 bin 581 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 18 bin 679 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 610 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 587 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynaklarının Payları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye dün 6 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 560 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

