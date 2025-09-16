Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 996 bin 284, Tüketim 1 milyon 1913 megavatsaat

Türkiye'de dün üretim 996 bin 284 megavatsaat, tüketim 1 milyon 1913 megavatsaat; en yüksek saatlik tüketim 48 bin 14 megavatsaat. Doğal gaz üretimde ilk sırada, ithalat 12 bin 99 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:17
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 996 bin 284 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 1913 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 14 megavatsaat ile 18.00'de; en düşük tüketim ise 32 bin 50 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretimin Kaynak Dağılımı

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye dün 6 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 99 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

