Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıkladı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de dün günlük bazda 969 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içinde elektrik tüketimi ise 956 bin 817 megavatsaat olarak kaydedildi.

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 192 megavatsaat ile 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 31 bin 631 megavatsaat ile 07.00'de yaşandı.

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı ithal kömür santralleri alarak yüzde 18,8 oranıyla öne çıktı. İkinci sırada yüzde 17,7 ile doğal gaz santralleri, üçüncü sırada ise yüzde 15,4 ile rüzgar santralleri yer aldı.

Ayrıca, Türkiye dün 13 bin 973 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 1.603 megavatsaat elektrik ithal etti.