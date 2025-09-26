Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi: 964 bin 930 megavatsaat, Tüketim 969 bin 591 megavatsaat

Türkiye'de dün 964 bin 930 megavatsaat üretildi, 969 bin 591 megavatsaat tüketildi; saatlik en yüksek 45 bin 706 megavatsaat 20.00'de, ithal kömür ilk sırada.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:24
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 964 bin 930 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 591 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Dalgalanması

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 706 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 832 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Dış Ticaret

Türkiye, dün 6 bin 832 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 488 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

