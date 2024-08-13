Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'de Temmuz Ayında 127 Bin Konut Satışı Gerçekleşti

Temmuz ayında Türkiye'de konut satışları %16 artış göstererek 127 bin 88'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:12
Türkiye'de Temmuz Ayında 127 Bin Konut Satışı Gerçekleşti

Türkiye'de Temmuz Ayında Konut Satışı Raporu

2023 yılı Temmuz ayında, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış göstererek 127 bin 88 olarak kaydedildi.

TÜİK Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayı konut satışları, 2022 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında önemli bir artış yaşadı.

Ocak-Temmuz Dönemi Satışları

2023 yılının ilk yedi ayında toplam konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 azalış göstererek 672 bin 162 olarak belirlendi.

Şehirler Arası Dağılım

İstanbul, konut satışlarında en yüksek payı alarak Temmuz ayında 19 bin 47 konut satışı gerçekleştirdi. Ankara ise 11 bin 364 konut satışıyla ikinci sırada yer aldı. Antalya ise 6 bin 659 konut satışı ile takip etti.

En Düşük Satış Sayıları

En az konut satışının gerçekleştiği iller ise Ardahan 61, Hakkari 64 ve Bayburt 77 konut satışıyla sıralandı.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek