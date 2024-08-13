Türkiye'de Temmuz Ayında 127 Bin Konut Satışı Gerçekleşti

Türkiye'de Temmuz Ayında Konut Satışı Raporu

2023 yılı Temmuz ayında, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış göstererek 127 bin 88 olarak kaydedildi.

TÜİK Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayı konut satışları, 2022 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında önemli bir artış yaşadı.

Ocak-Temmuz Dönemi Satışları

2023 yılının ilk yedi ayında toplam konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 azalış göstererek 672 bin 162 olarak belirlendi.

Şehirler Arası Dağılım

İstanbul, konut satışlarında en yüksek payı alarak Temmuz ayında 19 bin 47 konut satışı gerçekleştirdi. Ankara ise 11 bin 364 konut satışıyla ikinci sırada yer aldı. Antalya ise 6 bin 659 konut satışı ile takip etti.

En Düşük Satış Sayıları

En az konut satışının gerçekleştiği iller ise Ardahan 61, Hakkari 64 ve Bayburt 77 konut satışıyla sıralandı.

(Sürecek)