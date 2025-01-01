Türkiye'de Togg Sayısı 49 Bin 676'ya Ulaştı!

Togg 2024'te Satış Rekorları Kırıyor

Togg, 2024 yılı içerisinde toplamda 30 bin 93 adet T10X aracını kullanıcılarla buluşturdu. Bu durum, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk aracının trafikteki toplam sayısının 49 bin 676'ya ulaşmasını sağladı.

Geçtiğimiz Yılın Başarısı

Bir önceki yıl 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024'teki performansıyla bir önceki yıla göre %53,6 oranında artış göstererek dikkatleri üzerine çekti. Aralık ayında yalnızca 5 bin 732 adet T10X satışı gerçeşleştirildi.

Şarj İstasyonları ile Elektrikli Araç Kullanımı Artıyor

Bunun yanı sıra, Togg'un yüksek hızlı şarj sağlayıcısı Trugo, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 842 yüksek hızlı DC şarj cihazı ve 1684 soket ile kullanıcıların hizmetindedir. AC şarj istasyonlarının sayısı ise 363’e ulaştı.

Trumore ile Dijital Gelişim

Togg'un dijital platformu Trumore, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşarak dikkat çekti. 2024'te yeniliklerle büyümeye devam eden Trumore, Mode Art ile dijital sanat eserlerinin sergilendiği dinamik bir sanat galerisine dönüştürüldü ve en çok indirilen uygulama haline geldi.

Akıllı Uygulamalar ve Oyunlar

Trumore Gez, T10X deneyimini yapay zeka efektleriyle zenginleştirirken; AI Kamera ve AI Radyo, en çok ilgi gören uygulamalar arasında yer aldı. Kullanıcılar, yıl boyunca “Kelime Yansıt”, “TRT Bil Bakalım”, “Kelime Avı” ve “Okçu” gibi oyunların tadını çıkardılar.

Çocuklar için Eğlence ve Eğitim

“TRT Çocuk Oyun Dünyası” ile eğlenen çocuklar, “TRT Çocuk Kitaplık” sayesinde daha fazla kitap okudu. “Anaokulum” uygulamasıyla daha fazla eğitim materyaline ulaştılar. Ayrıca Youtube, fizy, TV+ ve D-Smart GO ile dijital içeriklerin tadını çıkaran kullanıcılar, Migros, Trendyol ve sahibinden.com'da alışveriş yaptılar.