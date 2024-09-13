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Türkiye Firmalarının 2023 Aktif Büyüklüğü: 39 Trilyon Lira

Türkiye'deki firmaların 2023 yılı aktif büyüklüğü 39 trilyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:27
Türkiye Firmalarının 2023 Aktif Büyüklüğü: 39 Trilyon Lira

Türkiye Firmalarının Aktif Büyüklüğü Açıklandı

2023 yılı itibarıyla Türkiye'deki firmaların toplam aktif büyüklüğü 39 trilyon 46 milyar 486 milyon lira olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), firmaların bilanço verilerini yayımladı.

İmalat Sektörü Zirvede

İmalat sektörü, 11 trilyon 686 milyar 338 milyon lira ile tüm sektörler arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının onarımı sektörü 9 trilyon 825 milyar 977 milyon lira ile ikinci sırada yer aldı.

1 milyon 62 bin 328 firmanın sektör dağılımına bakıldığında, en fazla firma sayısına sahip sektör toptan ve perakende ticaret oldu ve toplamda 343 bin 339 firmayla birinci sırayı elde etti.

Öz Kaynaklar ve Kar Durumu

2023'te firmaların öz kaynak toplamı ise 10 trilyon 610 milyar 639 milyon lira olarak belirlendi. İmalat sektörü, öz kaynaklar bakımından da 4 trilyon 256 milyar 960 milyon lira ile ilk sırayı aldı.

Firmaların toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 786 milyar 23 milyon lira olarak hesaplandı. İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lira ile en yüksek net karı elde etti. Diğer sektörlerden toptan ve perakende ticaret 526 milyar 910 milyon lira ve mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü 115 milyar 708 milyon lira net kar elde etmiştir.

Genel Satış ve Faaliyet Karı

365 gün boyunca tüm sektörlerin toplam net satışları 47 trilyon 197 milyar 308 milyon lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 409 milyar 572 milyon lira olarak belirtildi.

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