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Türkiye Innovation Week' 2024 Devam Ediyor: İhracatta Yenilikçi Adımlar

Türkiye Innovation Week 2024, ihracatı artırmayı hedefliyor. Etkinlikte güncel platformlar ve iş modelleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:30
Türkiye Innovation Week' 2024 Devam Ediyor: İhracatta Yenilikçi Adımlar

Türkiye Innovation Week'te İhracatta Yenilikçi Çözümler

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Innovation Week 2024 etkinliğini Haliç Kongre Merkezi'nde düzenliyor. Etkinlik, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla geniş bir katılımla devam ediyor. İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, etkinlikte, ihracatı artırmayı ve ticaret dinamiklerini vurgulayarak yeni bir platformun duyurusunu yaptı.

E-Kolay İhracat Platformu

Kılıçkaya, yakında lansmanı yapılacak olan E-Kolay İhracat Platformu hakkında bilgi vererek, "Bu platform ile hangi pazar yerlerinde satış yapacağınızı ve o pazarların dinamiklerini öğrenebileceksiniz" dedi. E-ticaretin ülkemizdeki payının bu yıl %2,6’ya çıktığını belirten Kılıçkaya, bu tür girişimlerin ihracatın daha etkili yönetilmesini hedeflediğini belirtti.

İhracat Destekleri ve Eğitimi

Kılıçkaya, önceki yıl 10 milyar lira hibe desteği verildiğini ve bu yıl için ayrılan bütçenin 16,2 milyar lira olduğunu ifade etti. Ayrıca, üniversitelerde ihracat akademileri kurarak, ihracat uzmanlarını meslek olarak tanımlayıp, sektördeki eğitim düzeyini arttırmayı amaçladıklarını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'ndan İnovasyon Vurgusu

Aynı etkinlikte söz alan Güliz Öztürk, Pegasus Hava Yolları olarak iş modelinin yenilikçi olduğuna dikkat çekti. "Yenilikçilik, şirketin büyümesine ve ülkemize katkıda bulunmamıza imkan sağlıyor" diyerek, şirketin beş yıllık stratejik yol haritalarını ve sürdürülebilirlik çalışmalarını öne çıkardı.

Network Zekası ve Kadın Girişimciler

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Esra Bezircioğlu, etkinlikte network zekasının önemini vurguladı. KAGİDER aracılığıyla başarılı iş bağlantıları kurduğunu belirten Bezircioğlu, bu tür organizasyonların kadın girişimciler için büyük fırsatlar sağladığını ifade etti.

Girişimcilik Ekosistemi ve Ödül Töreni

Türkiye Varlık Fonu işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik ekosistem buluşmasında çok sayıda seçkin yatırımcı bir araya geldi. Türkiye Innovation Week'te yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül töreninde yer alacak.

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