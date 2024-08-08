Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 150,4 Milyar Dolara Ulaştı

TCMB, 2 Ağustos haftasında toplam rezervlerini 150,4 milyar dolara çıkardı. Döviz ve altın rezervlerinde artış gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:11
Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 150,4 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Rezervleri Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ağustos tarihli haftalık raporunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artış göstererek 150 milyar 386 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

Brüt döviz rezervleri, bir haftalık sürede 584 milyon dolar artarak 92 milyar 491 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu rakam, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Ayrıca, altın rezervleri de 1 milyar 791 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolar olarak belirlendi. Böylece toplam rezervler, Ocak 2023 itibarıyla önemli bir artış göstermiş oldu.

Yıllık Rezerv Değişimi

Aşağıda, TCMB rezervlerinin Ocak 2023'ten itibaren gösterdiği değişim bulunmaktadır:

TarihAltın Rezervleri (Milyon Dolar)Brüt Döviz Rezervleri (Milyon Dolar)Toplam Rezervler (Milyon Dolar)
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
02.08.202357.89592.491150.386

İLGİLİ HABERLER

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak