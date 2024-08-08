Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 150,4 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Rezervleri Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ağustos tarihli haftalık raporunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artış göstererek 150 milyar 386 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

Brüt döviz rezervleri, bir haftalık sürede 584 milyon dolar artarak 92 milyar 491 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu rakam, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Ayrıca, altın rezervleri de 1 milyar 791 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolar olarak belirlendi. Böylece toplam rezervler, Ocak 2023 itibarıyla önemli bir artış göstermiş oldu.

Yıllık Rezerv Değişimi

Aşağıda, TCMB rezervlerinin Ocak 2023'ten itibaren gösterdiği değişim bulunmaktadır: