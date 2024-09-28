Türkiye, Mineral Güvenliği Ortaklığı Forumuna Katıldı

Türkiye, Mineral Güvenliği Ortaklığı Forumu'na Katılım Sağladı

Türkiye, kritik minerallerin güvenliğini sağlamak adına oluşturulan ve uluslararası işbirliğini pekiştirmeyi hedefleyen Mineral Güvenliği Ortaklığı (MSP) Forumuna katıldığını duyurdu.

Toplantı Detayları

Avrupa Komisyonu'ndan gelen habere göre, Türkiye'nin MSP'ye katılımı, ABD ve Avrupa Birliği tarafından New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzey Haftası ve NYC İklim Haftası çerçevesinde yapılan MSP toplantısında açıklandı.

15 Ülkeden Oluşan Ortaklık

Toplantıda, Türkiye ile birlikte Arjantin, Ekvador, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Grönland, Kazakistan, Meksika, Namibya, Peru, Filipinler, Sırbistan, Ukrayna, Özbekistan ve Zambiya'nın da MSP'ye katıldığı belirtildi. Böylece ortaklığın üye sayısı 15'e ulaştı.

Forumda 30 Ülke Yer Alacak

Aralık ayında Brüksel'de gerçekleştirilecek foruma toplam 30 ülkenin katılacağı ifade edildi. MSP Forumu, Mart 2023'te kabul edilen AB'nin Kritik Hammaddeler Paketinin bir parçası olarak düzenleniyor. Bu paket, uluslararası işbirlikleri aracılığıyla daha çeşitli ve sürdürülebilir kritik hammadde temin zincirlerinin kurulmasına vurgu yapıyor.